Indonesia
Indonesia, Flooding in North Aceh Regency (Aceh) (10 Mar 2022)
Aceh, Indonesia
Event Date : Thu, 10 Mar 2022
AHADID : AHA-FL-2022-000295-IDN | GLIDE Number :
Impact Update Date : Thu, 10 Mar 2022 07:00:00
AFFECTED AREA/S
Aceh Utara
DESCRIPTION
Cause: Heavy rainfall and overflowing of Krueng Keureuto and Krueng Pirak River
Location:
Kec. Matangkuli
• Gp. Alue Euntok
• Gp. Tumpok Barat
• Gp. Hagu
• Gp. Leubok Pirak
• Gp. Pante Pirak
• Gp. Tanjung Haji Muda
• Gp. Lawang
• Gp. Meuria
• Gp. Panti Mangkuli
Kec. Tanah Luas
• Gp. Serba Jaman Baroh
• Gp. Tanjung Mesjid