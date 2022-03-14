Indonesia

Indonesia, Flooding in North Aceh Regency (Aceh) (10 Mar 2022)

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News and Press Release
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Aceh, Indonesia

Event Date : Thu, 10 Mar 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000295-IDN | GLIDE Number :

Impact Update Date : Thu, 10 Mar 2022 07:00:00

AFFECTED AREA/S

Aceh Utara

DESCRIPTION

Cause: Heavy rainfall and overflowing of Krueng Keureuto and Krueng Pirak River

Location:

Kec. Matangkuli

• Gp. Alue Euntok

• Gp. Tumpok Barat

• Gp. Hagu

• Gp. Leubok Pirak

• Gp. Pante Pirak

• Gp. Tanjung Haji Muda

• Gp. Lawang

• Gp. Meuria

• Gp. Panti Mangkuli

Kec. Tanah Luas

• Gp. Serba Jaman Baroh

• Gp. Tanjung Mesjid

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