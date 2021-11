Indonesia, Flooding, Landslide and Wind in Jabodetabek (7 Nov 2021)

Jakarta Raya, Indonesia

Event Date : Sun, 07 Nov 2021

AHADID : AHA-FL-2021-000930-IDN | GLIDE Number:

Impact Update Date : Sun, 07 Nov 2021 12:00:00

AFFECTED AREA/S

Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang, Tangerang Selatan

DESCRIPTION

Update : Sunday, November 7, 2021, Pkl. 23.00 WIB

Chronology :

• Triggered by extreme rain in Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi) on Sunday, November 7, 2021 Pkl. 12:00 WIB

Impacts:

• East Jakarta City : (data collection)

• City of South Jakarta : (data collection)

• Bogor City : (data collection)

• Regency. Bogor : 67 families / 231 persons affected (data collection)

• Bekasi City : (data collection)

• Regency. Bekasi : (data collection)

• Depok City : 6 families / 12 people affected (data collection)

• City. Tangerang: (data collection)

• City. South Tangerang: ± 360 families affected (data collection)

Incident and damages:

• East Jakarta: (data collection)

• South Jakarta : Flood (data collection)

• Bogor City : Landslide and Flood (data collection)

• Bogor Regency: - Strong Winds : 60 houses, and landslide

• Bekasi Regency : Flood (data collection)

• Depok City : Flooding and Landslide (data collection)

• Tanggerang City: under control (data collection)

• South Tangerang City : Flood (data collection)

Effort :

• District/City BPBDs in the Jabodetabek Region carry out monitoring, review quickly, coordinate with relevant agencies.

Informed By:

BNPB PUSDALOPS

Complaint Number / Call Center : 117 (Toll Free)

Instagram : pusdalops_bnpb

Twitter : @Bnpbpusdalops