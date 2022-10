Jawa Timur, Indonesia

Event Date : Tue, 25 Oct 2022

AHADID : AHA-FL-2022-001219-IDN | GLIDE Number :

Impact Update Date : Tue, 25 Oct 2022 15:00:00

AFFECTED AREA/S

Jember

DESCRIPTION

Cause: Extreme weather which is resulted in flood, landslide, and strong wind in Jember Regency

Location:

• Kec. Rambipuji

- Ds. Rambigudam

- Ds. Rambipuji

- Ds. Gugut

• Kec. Tanggul

- Ds. Darungan

• Kec. Panti

- Ds. Kemiri

• Kec. Sukorambi

- Ds. Karangpring

• Kec. Bangsalsari

- Ds. Tugusaru