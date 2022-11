Indonesia, Flooding in Hulu Sungai Utara (South Kalimantan) (14 Nov 2022)

Kalimantan Selatan, Indonesia

Event Date : Mon, 14 Nov 2022

AHADID: AHA-FL-2022-001326-IDN | GLIDE Number :

Impact Update Date : Wed, 16 Nov 2022 13:39:51

AFFECTED AREA/S

Hulu Sungai Utara

DESCRIPTION

Cause: High intensity rain accompanied by the overflow of the Nagara, Tabalong, and Balangan river

Affected Area:

Kec. Amuntai Utara, Ds. Panangkalaan, Ds. Pakapuran, Ds. Haur Gading, Ds. Pulantani, Ds. Jingah Bujur, Ds. Haur Gading, Ds. Tuhuran, Ds. Banjang, Ds. Patarikan, Ds. Teluk Buluh, Ds. Pandulangan, Ds. Garunggang, Ds. Lokbangkai, Ds. Teluk Serikat, Ds. Kalintamui, Ds. Kaludan Kecil, Ds. Amuntai Tengah, Ds. Hulu Pasar, Ds. Tambalangan, Ds. Sungai Pandan, Ds. Sungai Sandung, Ds. Sungai Pandan Hilir, Ds. Sungai Pandan Hulu, Ds. Amuntai Selatan, Ds. Keramat, Ds. Panyiuran, Ds. Ilir Mesjid, Ds. Ujung Murung, Ds. Jarang Kuantan, Ds. Kota Raja, Ds. Cangkering, Ds. Rukam Hulu, Ds. Pulau Tambak, Ds. Telaga Silaba, Ds. Bajawit AN, Ds. Kayakah, Ds. Murung Panggang, Ds. Simpang Empat, Ds. Sungai Tabukan, Ds. Pematang Benteng, Ds. Pematang Benteng, Ds. Sungai Tabukan

Impact:

- 244 families/1220 people affected

- 244 houses inundated