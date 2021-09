Indonesia, Flooding in Gunungsitoli City, North Sumatra (28 Sep 2021)

AFFECTED AREA/S

Gunungsitoli

DESCRIPTION

Floods in Gunungsitoli City, Prov. North Sumatra

Chronology :

• High rainfall accompanied by wind in the district. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Alooa, Kec. West Gunungsitoli which occurred on Tuesday, September 28, 2021, Pkl. 08:02 WIB

Location :

• Kec. Gunungsitoli Alooa

Impacts:

• 350 households affected

Material Losses:

• 350 housing units affected

Effort :

• Gunungsitoli City BPBD handles and collects data

• Gunungsitoli City BPBD assists residents in evacuating belongings

• Gunungsitoli City BPBD gives an appeal to residents to be vigilant

Source :

• Pusdalops BPBD Prov. North Sumatra

