Indonesia, Flooding in Gorontalo Regency, Gorontalo (17 Sep 2021)

AFFECTED AREA/S

Gorontalo

DESCRIPTION

Floods in Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo

Chronology :

• High rainfall which resulted in the overflow of the Paguyam River on Friday, September 17, 2021, Pkl. 13.00 WITA

Location :

Kec. Boliyohuto

• Ds. Tolite

Kec. Bilato

• Ds. Juria

Kec. Tolangohula

• Ds. Molohu

Impacts:

• 275 families / 929 people affected

Material Losses:

• 267 housing units affected

• Flood depth 30 - 80 cm

Effort :

• TRC BPBD Kab. Gorontalo went to the location to carry out monitoring, evacuation and data collection

Source :

• BPBD Kab. Gorontalo Mr. Tahabulesi

Informed By:

BNPB PUSDALOPS

