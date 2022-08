Indonesia, Flooding in DKI Jakarta City (16 Aug 2022)

Jakarta Raya, Indonesia

Event Date : Tue, 16 Aug 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000887-IDN | GLIDE Number

Impact Update Date : Tue, 16 Aug 2022 18:00:00

AFFECTED AREA/S

Jakarta Selatan, Jakarta Timur

DESCRIPTION

Chronology : Triggered by heavy rain and overflowing rivers krukut on Tuesday, August 16, 2022, Pkl. 18.00 WIB

Location:

● Kota Jakarta Selatan : Kec. Pasar Minggu, Kel. Cilandak Timur, Kec. Cilandak, Kel. Pondok Baru

● Kota Jakarta Timur : Kec. Kramat Jati, Kel. Cililitan

Impact: 110 families / 440 people affected

Material Losses: 110 housing units affected

Effort : BPBD Prov. DKI Jakarta conducts a rapid assessment and coordinates with relevant agencies

Up-to-date Condition: The flood has receded

Source: Pusdalops BPBD Prov. DKI Jakarta via Email

(pusdalopsbpbdjkt@gmail.com)