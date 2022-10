Indonesia, Flooding in DKI Jakarta (11 Oct 2022)

Jakarta Raya, Indonesia

Event Date : Tue, 11 Oct 2022

AHADID : AHA-FL-2022-001120-IDN | GLIDE Number :

Impact Update Date : Tue, 11 Oct 2022 23:00:00

AFFECTED AREA/S

Jakarta Selatan, Jakarta Timur

DESCRIPTION

Cause: Heavy rainfall and overflowing of Ciliwung River

Location:

Kota Jakarta Selatan

● Kec. Pasar Minggu, Kel. Kejaten Timur

● Kec. Pancoran, Kel. Rawajati

● Kec. Jagakarsa, Kel. Tangjung Barat, Kel. Cipedak

● Kec. Kebayoran Lama, Kel. Pondok Pinang

● Kec. Tebet, Kel. Kebon Baru

Kota Jakarta Timur

● Kec. Kramat Jati, Kel. Cawang, Kel. Belakambang

● Kec. Jatinegara, Kel. Bidara Cina, Kel. Kampung Melayu

Efforts: BPBD DKI Jakarta coordinate with relevant agencies and conduct evacuation operation and monitoring