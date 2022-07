Indonesia, Flooding in Bengkulu City (Bengkulu) (29 Jun 2022)

Bengkulu, Indonesia

Event Date : Wed, 29 Jun 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000703-IDN | GLIDE Number:

Impact Update Date : Wed, 29 Jun 2022 05:30:00

AFFECTED AREA/S

Bengkulu

DESCRIPTION

Floods in Bengkulu City, Prov. Bengkulu

• Chronology : Triggered by heavy rain on Wednesday, June 29, 2022, Pkl. 05.30 WIB

Location :

- Kec. Mura Bangkahulu

- Kel. Bentiring

- Kel. Rawa Makmur

- Kel. Pematang Gubernur

- Kec. Sungai Serut

- Kel. Tanjung Agung

- Kel. Tanjung Jaya

- Kel. Sukamerindu

- Kec. Ratu Agung

- Kel. Sawah Lebar

- Kel. Sawah Lebar Baru

- Kel. Nusa Indah

- Kel. Tanah Patah

- Kec. Selebar

- Kel. Pagar Dewa

- Kel. Bumi Ayu

- Kel. Pekan Sabtu

- Kec. Kampung Melayu

- Kel. Padang Serai

- Kel. Kandang Mas

Impacts:

• 886 HHs affected

Search and Rescue

• Bengkulu City BPBD together with the related OPD help evacuate residents trapped by the flood

Logistics

• Bengkulu City BPBD set up refugee tents

• Food and beverage logistics assistance has been distributed to the community

Infrastructure / Material Losses

• 886 houses

• Flood depth 30 - 200 cm

Effort :

Elements involved:

• Bengkulu City BPBD, TNI, POLRI, related OPD, PB Volunteers

Up-to-date Condition:

• The water gradually recedes at some points with a TMA of ± 40 cm

Source :

• Bengkulu City BPBD

Informed By:

BNPB PUSDALOPS

