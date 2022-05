Sumatera Utara, Indonesia

Event Date : Sun, 22 May 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000588-IDN | GLIDE Number:

Impact Update Date : Sun, 22 May 2022 18:00:00

AFFECTED AREA/S

Kota Medan

DESCRIPTION

Chronology: Caused by extreme weather and tornado which is occurred on 22 May 2022

Location;

- Kec. Medan Sunggal

- Kel. Sei Kambing

- Kel. Sunggal

- Kel. Tanjung Rejo

- Kel. Babura Sunggal

- Kec. Medan Selayang

- Kel. Padang Bulan Selayang

- Kel. Medan Sungga