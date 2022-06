Indonesia, Flooding and Landslide in South Barito Regency (Central Kalimantan) (2 Jun 2022)

Kalimantan Tengah, Indonesia

Event Date : Thu, 02 Jun 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000629-IDN | GLIDE Number :

Impact Update Date : Thu, 02 Jun 2022 17:15:00

DESCRIPTION

Cause: Heavy rainfall in Central Kalimantan province

Location:

● Kec. Dusun Hilir : Ds. Batilap, Ds. Majahandau, Ds. Sungai Jaya, Ds. Batampang, Ds. Muara Puning, Ds. Simpang Telo

● Kec. Dusun Utara : Kel. Pendang, Ds. Tarusan, Ds. Marawan Baru, Ds. Marawan Lama, Ds. Reong

● Kec. Dusun Selatan : Ds. Kelahien, Ds. Mabuan, Ds. Penda Asam, Ds. Muara Talang

● Kec. Karau Kuala : Kel. Bangkuang, Ds. Teluk Betung, Ds. Salat Baru, Ds. Janggi, Ds. Malitin, Ds. Muara Arai, Ds. Babai, Ds. Bintang Kurung

● Kec. Gunung Bintang Awai : Ds. Baruang

Efforts: BPBD of South Barito Regency coordinate with relevant agencies and conduct assessments and monitoring to the affected area