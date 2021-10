Indonesia, Flooding and Landslide in Padang City, West Sumatra (29 Sep 2021)

AFFECTED AREA/S

Padang

DESCRIPTION

Floods and Landslides in Padang City, Prov. West Sumatra

Chronology :

- Very high rainfall in the Padang City area, on Wednesday, September 29, 2021 Pkl. 14.00 WIB

Location :

- Kec. Padang Selatan

- Kel. Rawang

- Kel. Seberang Padang

- Kec. Koto Tangah

- Kel. Lubuk Buaya

- Kel. Air Pacah

- Kel. Batipuh Panjang

- Kel. Dadok Tunggul Hitam

- Kel. Padang Sarai

- Kec. Lubuk Begalung

- Kel. Koto Baru Nan XX

- Kel. Pengambiran

- Kel. Tanjung Aur Nan XX

- Kec. Nanggalo

- Kel. Tabiang Banda Gadang

- Kec. Padang Timur

- Kel. Gantiang Parak Gadang

- Kel. Sawahan

- Kel. Batang Arau

- Kel. Jati

- Kec. Lubuk Kilangan

- Kel. Indarung

- Kec. Kuranji

- Kel. Gunung Sarik

- Kec. Padang Selatan

- Kel. Batang Arau

Impacts:

- 418 affected people evacuated to safer places

Material Losses:

- 350 houses

- 2 road points affected by landslide

- Flood depth 50 - 150 cm

Effort :

- Padang City BPBD coordinates with Prov BPBD. West Sumatra, TNI/POLRI, BASARNAS and Stakeholders to carry out the evacuation

- Data Collection and Distribution of Emergency Assistance

Latest Condition:

Thursday, September 30, 2021 Pkl. 17.30 WIB

- It's cloudy this afternoon

- Floods still inundate several points with a TMA of 30 cm

Source :

- Padang City BPBD

Informed By:

BNPB PUSDALOPS

