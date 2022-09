Sulawesi Selatan, Indonesia

Event Date : Tue, 30 Aug 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000923-IDN | GLIDE Number

Impact Update Date : Tue, 30 Aug 2022 18:00:00

AFFECTED AREA/S

Enrekang

DESCRIPTION

Cause: Prolonged heavy rainfall and overflowing of Bolli and Tabang River

Location:

Kec.Maiwa

Desa Tapong

Desa Labuku

Desa Salo Dua

Desa Tuncung,

Desa Baringin

Efforts:

- BPBD Enrekang coordinate with Public Works Department to clean the landslide material

- BPBD Enrekang conduct data collection