Indonesia, Flooding and Landslide in East Aceh Regency (Aceh) (26 Feb 2022)

Aceh, Indonesia

Event Date : Sat, 26 Feb 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000240-IDN | GLIDE Number:

Impact Update Date : Sat, 26 Feb 2022 20:01:00

AFFECTED AREA/S

Aceh Timur

DESCRIPTION

Cause: Heavy rainfall

Location:

Lokasi :

• Kec. Indar Makmur

• Gp. Julok Rayeuk Selatan

• Gp. Julok Rayeuk Utara

• Gp. Pelita Sagoup Jaya

• Gp. Seuneubok Cina

• Gp. Alue Ie Itam

• Gp. Alue Ie Mirah

• Gp. Jambo Lubok

• Gp. Blang Nisam

• Kec. Julok

• Gp. Blang Jambe

• Gp. Teupin Raya

• Gp. Alue Cek Doi

• Gp. Blang Pauh 2

• Gp. Buket Siraja

• Gp. Labuan

• Gp. Julok Tunong

• Gp. Paya Bakong

• Gp. Blang Uyok

• Gp. Belang Gleum

• Kec. Darul Aman

• Gp. Keude

• Gp. Alue Gadeng

• Gp. Bukit Raya

• Gp. Blang Buket

• Gp. Keumuneng Dua

• Gp. Bagok Panah Lhee

• Gp. Lhok Geulumpang

• Gp. Seuneubok Buloh

• Gp. Dama Pulo Sa

• Kec. Ranto Peureulak

• Gp. Alue Udep

• Gp. Bhom Lama

• Gp. Punti Payong

• Gp. Mata Iee

• Gp. Alue Dua

• Gp. Paya Palas

• Gp. Alue Batee

• Gp. Seumali

• Gp. Pertamina

• Gp. Seumanah Jaya

• Kec. Nurussalam

• Gp. Alue Siwah Serdang

• Kec. Peureulak Timur

• Gp. Taulang Pateng

• Gp. Babah Krueng

• Gp. Snb Lapang

• Gp. Alue Tho

• Gp. Alue Gureb

• Gp. Snb Punti

• Gp. Snb Teungoh

• Kec. Banda Alam

• Gp. Paton Rayeuk T

• Kec. Peudawa

• Gp. Meunasah Krueng

• Gp. Asan Rampak

• Gp. Sama Dua

• Kec. Sungai Raya

• Gp. Paya Ketapang

• Gp. Bukit Drien

• Kec. Madat

• Gp. Lueng Sa

• Gp. Blang Awe

• Gp. Matang Kupala

• Gp. Seneubok Pidie

• Gp. Matang Kupula 2

• Kec. Idi Timur

• Gp. Ule Glee

• Kec. Pearson

• Gp. Bukit Tiga

• Kec. Idi Tunong

• Gp. Buket Kreung

Effort :

• BPBD Kab. East Aceh coordinates with relevant agencies

• Conduct data collection

• Delegating the PB Task Force at the site

• Evacuating affected people

• BPBD of East Aceh Regency carry out on-site monitoring

• Establishing a Public Kitchen by the community

• Distribution of Assistance

Latest Condition:

• Heavy clouds

• The water discharge in each gradually recedes and some rises