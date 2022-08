Indonesia, Flooding and Landslide in Central Bengkulu Regency (Bengkulu) (30 Aug 2022)

Bengkulu, Indonesia

Event Date : Tue, 30 Aug 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000915-IDN | GLIDE Number

Impact Update Date : Tue, 30 Aug 2022 07:00:00

AFFECTED AREA/S

Bengkulu Tengah

DESCRIPTION

Floods and Landslides in Kab. Central Bengkulu, Prov. Bengkulu

• Chronology : Triggered by high intensity rainfall resulting in overflow of Bengkulu water which flows into people's houses on Tuesday, August 30, 2022, Pkl. 07.00 WIB

Location :

• Kec. Talang Empat

- Ds. Pulau Panggung

- Ds. Jaya Karta

- Ds. Nakau

- Ds. Tengah Padang

- Ds. Taba Pasma

- Ds. Kembang Seri

• Kec. Pondok Kubang

- Ds. Taba Jambu

• Kec. Karang Tinggi

- Ds. Talang Empat

- Ds. Taba Terunjam

- Ds. Penanding

- Ds. Kancing

• Kec. Pondok Kelapa

- Ds. Sidodadi

- Ds. Srikaton

- Ds. Pagar Dewa

- Ds. Kembang Ayun

- Ds. Tanjung Sakti

- Ds. Abu Sakim

- Ds. Kampung Tengah

- Ds. Sunda Kelapa

- Ds. Air Merah

- Ds. Pekik Nyaring

• Kec. Pagar Jati

- Ds. Lubuk Pendam

- Ds. Kertapati

- Ds. Pagar Jati

- Ds. Datar Penokot

- Ds. Kertapati Mudik

• Kec. Taba Penanjung

- Ds. Tanjung Heran

- Ds. Simpang Taba Jambu

- Ds. Surau

• Kec. Bang Haji

- Ds. Genting

- Ds. Kota Titik

- Ds. Talang Panjang

- Ds. Air Napal

- Ds. Sungkai Berayun

• Kec. Pematang Tiga

- Ds. Batu Bariang

• Kec. Semidang Lagan

- Ds. Lagan Bungin

Impacts:

• ± 875 families / 3,500 people affected

Infrastructure / Material Losses

• ± 875 houses

• 1 bridge

• 1 village office

• Flood depth 100 - 200 cm

• 1 unit of Pustu affected

• 5 Fasdik units affected

Effort :

• BPBD Kab. Bengkulu Tengah to the affected location and coordinate with related parties to conduct an assessment

Informed By:

BNPB PUSDALOPS

Complaint Number / Call Center : 117 (Toll Free)

Instagram : pusdalops_bnpb

Twitter : @Bnpbpusdalops