Indonesia
Indonesia, Flooding and Landslide in Balikpapan City (East Kalimantan) (16 Mar 2022)
Kalimantan Timur, Indonesia
Event Date : Wed, 16 Mar 2022
AHADID : AHA-FL-2022-000344-IDN | GLIDE Number:
Impact Update Date : Wed, 16 Mar 2022 03:00:00
AFFECTED AREA/S
Balikpapan
DESCRIPTION
Cause: Heavy rainfall and unstable soil condition
Location:
Kec. Balikpapan Tengah
• Kel. Sumber Rejo
• Kel. Batu Ampar
• Kel. Sumber Rejo
• Kel. GN Sari ulu
• Kel. GN Sari ilir
• Kel. Karang rejo
Kec. Balikpapan Selatan
• Kel. Sungai Nangka
• Kel. Gn Bahagia
• Kel. Sipanggan
Kec. Balikpapan Utara
• Kel. Damai Bahagia
• Kel. Batu Ampar
• Kel. Gunung Samarinda
• Kel. Muara Rapak
Kec. Balikpapan Kota
• Kel. Damai
Kec. Balikpapan Barat
Kec. Margomulyo
Kec. Beruulu