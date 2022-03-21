Indonesia

Indonesia, Flooding and Landslide in Balikpapan City (East Kalimantan) (16 Mar 2022)

Format
News and Press Release
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Kalimantan Timur, Indonesia

Event Date : Wed, 16 Mar 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000344-IDN | GLIDE Number:

Impact Update Date : Wed, 16 Mar 2022 03:00:00

AFFECTED AREA/S

Balikpapan

DESCRIPTION

Cause: Heavy rainfall and unstable soil condition

Location:
Kec. Balikpapan Tengah
• Kel. Sumber Rejo
• Kel. Batu Ampar
• Kel. Sumber Rejo
• Kel. GN Sari ulu
• Kel. GN Sari ilir
• Kel. Karang rejo
Kec. Balikpapan Selatan
• Kel. Sungai Nangka
• Kel. Gn Bahagia
• Kel. Sipanggan
Kec. Balikpapan Utara
• Kel. Damai Bahagia
• Kel. Batu Ampar
• Kel. Gunung Samarinda
• Kel. Muara Rapak
Kec. Balikpapan Kota
• Kel. Damai
Kec. Balikpapan Barat
Kec. Margomulyo
Kec. Beruulu

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