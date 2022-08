Indonesia, Flood and Lanslide in Bengkulu City, Bengkulu Province (21 Aug 2022)

Bengkulu, Indonesia

Event Date : Sun, 21 Aug 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000877-IDN | GLIDE Number

Impact Update Date : Sun, 21 Aug 2022 06:30:00

AFFECTED AREA/S

Bengkulu

DESCRIPTION

Chronology : Triggered by heavy rain on Sunday, August 21, 2022 Pkl. 06:30 WIB

Location :

Kec. Ratu Agung

• Kel. Jembatan Kecil

• Kel. Tanah Patah

• Kel. Kebun Tebeng

• Kel. Sawah Lebar

• Kec. Sungai Serut

• Kel. Tanjung Agung

• Kel. Tanjung Jaya

• Kel. Sukamerindu

Affected Families : 1,017 families affected

Material Losses : • ± 1,017 housing units affected

Water level reaches ± 50 - 100 cm

Efforts : • Bengkulu City BPBD conducts rapid assessment and coordinates with relevant agencies Current

Condition : • Currently it is cloudy and the flood has gradually receded

Source: Bengkulu City BPBD Pusdalops Via WA (082289123723)