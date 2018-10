Indonésie - Aide humanitaire française pour la région de Palu (05.10.18)

A la suite du séisme et du tsunami qui ont frappé la région de Palu dans les îles de Célèbes le 28 septembre, l’Indonésie a lancé, le 2 octobre, un appel à l’aide internationale en activant notamment le mécanisme européen de protection civile.

Comme le Président de la République en avait pris l’engagement, la France s’est mobilisée pour répondre aux besoins précis et détaillés exprimés par les autorités indonésiennes.

Le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères coordonne l’envoi du fret humanitaire et de personnels dans la région sinistrée, dont 43 pompiers sauveteurs de la sécurité civile et des agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Un avion de fret humanitaire quittera la France samedi midi.

Ce fret humanitaire comporte une unité lourde de traitement de l’eau, fournie et opérée par la sécurité civile du ministère de l’Intérieur. Elle sera déployée dans la région de Palu, pour fournir de l’eau potable à 80 000 personnes par jour et couvrir ainsi près de la moitié des besoins totaux en eau potable exprimés par les autorités indonésiennes.

Il sera composé également de 18 générateurs fournis par Electriciens sans frontières et le Centre de crise et de soutien du ministère, ainsi que d’unités de potabilisation fournies par la Fondation Veolia et la Fondation Suez-Aquassistance, dans le cadre de l’accord de partenariat humanitaire qu’ils ont signé avec le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et et des affaires étrangères le 19 décembre 2017.

Des pastilles de purification d’eau données par l’ONG Secours islamique France complètent l’envoi de ce fret humanitaire, qui est composé en adéquation avec les demandes spécifiques des autorités indonésiennes.