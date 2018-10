Indonésie - Aide d’urgence après le tsunami aux Célèbes

Le séisme et le tsunami qui ont frappé l’île des Célèbes ont fait plus de 800 victimes et causé des destructions massives. Il est pour l’heure impossible d’évaluer l’étendue de la catastrophe. Dans l’immédiat, la Croix-Rouge suisse soutient l’aide d’urgence déployée par la Croix-Rouge indonésienne à hauteur de 500 000 CHF.

Le 28 septembre à 17h02, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,4 sur l’échelle de Richter a secoué l’île indonésienne des Célèbes. La secousse a déclenché un raz-de-marée qui a inondé les villes de Palu, Mamuju et le district de Donggala. Les conséquences sont dramatiques. Lundi, le bilan s’élevait à plus de 800 morts et 540 blessés. De nombreux bâtiments sont détruits, tout comme une bonne partie des infrastructures. Pour l’heure, il est difficile d’évaluer l’ampleur des dégâts. En effet, l’accès aux régions touchées est bien souvent restreint. L’aide d’urgence est entravée par les coupures de courant et la défaillance des moyens de communication. On estime que plus de 1,5 million de personnes pourraient être touchées par la catastrophe.

Opérations de recherche et de sauvetage en cours

La Croix-Rouge indonésienne a déployé ses collaborateurs et bénévoles locaux et participe aux opérations de recherche et de sauvetage aux côtés des villageois et des autorités. Immédiatement après la catastrophe, elle a mobilisé 15 ambulances ainsi que des spécialistes de l’aide d’urgence et des équipes médicales. Des bénévoles distribuent de l’eau potable, des bâches pour la construction d’abris d’urgence et d’autres biens de première nécessité.

Les spécialistes de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge évaluent les besoins sur place et tentent d’accéder aux régions reculées. Ils coordonnent l’aide déployée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à laquelle participe la Croix-Rouge suisse (CRS). Avec le soutien de la Confédération, la CRS a débloqué une première enveloppe de 500 000 CHF. En outre, les logisticiens expérimentés de son unité d’intervention d’urgence peuvent être dépêchés sur place à tout moment pour appuyer l’aide coordonnée du Mouvement.