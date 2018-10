Cruz Roja responde a la emergencia por el terremoto y tsunami en Indonesia

Más de 200 voluntarios de Cruz Roja en Indonesia están realizando labores de búsqueda y rescate, así como apoyo sanitario y entrega de ayuda humanitaria de primera necesidad a las personas afectadas.

Cruz Roja está respondiendo desde el primer momento ante la emergencia provocada por el terremoto y posterior tsunami que ha afectado de forma muy severa a las regiones de Donggala, Palu y Mamuju en Indonesia. Se estima que unas 191.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, de las que 46.000 serían niños y niñas y 14.000 personas mayores. Más de 48.000 personas se han visto desplazadas.



A ello hay que sumar las dificultades de comunicación en las zonas afectada, como el aeropuerto de la ciudad de Palu, que tiene el tráfico aéreo restringido y con prioridad para emergencias, búsqueda y rescate y ayuda humanitaria. Los aeropuertos más cercanos de Manado y Makassar, están a 10-12 horas por carretera. El desplazamiento por carretera está limitado por deslizamientos de tierra.



Desde la Cruz Roja Indonesia (Palang Merah Indonesia) se ha estado respondiendo a las personas afectadas desde el primer momento y se han movilizado equipos de emergencia compuestos por más de 200 voluntarios, así como recursos de emergencia en Donggala y el distrito vecino de Luwu para apoyar las actividades de búsqueda, rescate y recuperación, primeros auxilios y distribución de ayuda humanitaria urgente.



Hasta el momento, la Cruz Roja Indonesia ha podido desplegar un total de 15 ambulancias, 22 camiones cisterna para proveer agua y saneamiento para miles de personas afectadas y ha puesto en funcionamiento 7 equipos de radio para reestablecer las comunicaciones. Además, se ha comenzado a apoyar a las personas supervivientes con la entrega de ayuda humanitaria básica, como toldos plásticos, mantas, esterillas para dormir, bidones de agua, entre otros.



Los equipos de emergencia de Cruz Roja están centrando sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de las personas supervivientes al terremoto y posterior tsunami, así como tratando de reestablecer las comunicaciones que permitan acceder a zonas devastadas e incomunicadas. Las principales necesidades están en proporcionar apoyo sanitario y agua y saneamiento a las personas afectadas, así como entregar ayuda humanitaria urgente a las personas afectadas.



Tras realizar una primera evaluación por parte de los equipos de Cruz Roja en el terreno, los primeros datos muestran que el impacto del terremoto y posterior tsunami no se puede dimensionar de forma completa porque ha dejado numerosas zonas devastadas y otras incomunicadas o de muy difícil acceso.



Desde Cruz Roja Española se ha activado el Fondo de Emergencias para responder a las necesidades más inmediatas de la operación y las Unidades de Respuesta en Emergencias (ERU) de Cruz Roja Española están alertadas y listas para ser desplegadas tan pronto como se evalúen y confirmen las necesidades de equipamiento y materiales de ayuda humanitaria, una vez que se completen las tareas de rescate.



Además, se ha activado un acuerdo con Vodafone España que enviará un mensaje a sus clientes para recaudar fondos destinados a la operación en Indonesia, que se repartirán al 50% entre Cruz Roja Española y Save The Children.



Para colaborar con Cruz Roja ante la emergencia en Indonesia existen distintos canales de donación: - Teléfono para donar: 900 22 44 90

- Dona aquí: https://www.cruzroja.es/principal/web/donantes/

- SMS: Envía “INDONESIA” al 28052 (importe íntegro del mensaje 1,2€ para Cruz Roja y Save the Children

RECURSOS AUDIOVISUALES: http://www.ifrcnewsroom.org/index.asp?ID=XYOOL http://www.ifrcnewsroom.org/index.asp?ID=XEHXF https://youtu.be/RPjQOOgojq8