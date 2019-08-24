24 Aug 2019

Situation report on Flood/Heavy Rain fall as on 22nd August, 2019 at 1800 Hrs

Report
from Government of India
Published on 22 Aug 2019 View Original
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Ministry of Home Affairs
Disaster Management Division
(National Emergency Response Centre)

Forecast

i. IMD

• 22 Aug (Day 1): Heavy to very heavy rainfall very likely at isolated places over Uttarakhand, Odisha, Coastal Karnataka and Kerala and heavy rainfall at isolated places over Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andaman & Nicobar Islands, Assam & Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura, Konkan & Goa, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Telangana, Rayalaseema, Vidharbha, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal, South Interior Karnataka and Lakshadweep.

• 23 Aug (Day 2): Heavy to very heavy rainfall very likely at isolated places over Odisha; Heavy rainfall very likely at isolated places over Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam & Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura, Coastal Andhra Pradesh, Telangana, Coastal Karnataka, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal, Lakshadweep and Kerala & Mahe.

• 24 August (Day 3): Heavy to very heavy rainfall very likely at isolated places over Odisha; Heavy rainfall very likely at isolated places over Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Coastal Karnataka, Tamilnadu, Puducherry & Karaikal and Kerala & Mahe.

ii. CWC

• ORANGE WARNING:

(i) In Bihar rivers Kosi and Ganga in Uttar Pradesh river Ganga are flowing in SEVERE FLOOD SITUATION (above danger level) but below HFL. In all these rivers falling/steady trends have been observed except in river Ganga in Bihar, where rising trend has been observed.

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