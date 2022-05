La Hongrie : L'expulsion des demandeurs d'asile non-ukrainiens s'apparente à un apartheid migratoire

La guerre en Ukraine a empiré la discrimination systématique dont sont victimes les demandeurs d'asile non-ukrainiens bloqués à la frontière serbo-hongroise, développant deux systèmes d'asile parallèles pour les Ukrainiens et pour tous les autres dans un climat qui s'apparente à un "apartheid migratoire", a déclaré aujourd'hui l'Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme dans un communiqué.

La Commission Européenne se tient aux côtés des réfugiés ukrainiens, illuminant le bâtiment des institutions de l'UE à Bruxelles aux couleurs du drapeau ukrainien et louant les millions d'Européens qui se sont mobilisés pour aider "leurs voisins dans le besoin", alors que tous les autres réfugiés sont toujours en mouvement, s'attardant dans les limbes d'une cruauté et d'une déréliction croissantes.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la fin du mois de février, la brutalité policière à l'égard de ces migrants s'est encore aggravée et le passage des frontières en Europe de l'Est est désormais presque impossible en raison du nombre croissant de patrouilles de police.

Les migrants piégés en Europe de l'Est se sont retrouvés coincés entre des frontières encore plus violentes et brutales, se resserrant chaque jour davantage.

En Serbie, sur la route des Balkans occidentaux, où les migrants ont tendance à passer plusieurs mois, voire des années, à tenter le "jeu" de la traversée vers l'UE, le passage vers la Hongrie est complètement verrouillé et criminalisé, tandis que, de l'autre côté, la frontière hongroise avec l'Ukraine est grande ouverte aux demandeurs d'asile en fuite.

La Cour européenne de justice a déjà condamné la Hongrie pour ses refoulements illégaux de migrants en décembre 2020. Cependant, les autorités hongroises ont continué à rejeter les migrants vers les pays voisins, notamment la Serbie, sans être inquiétées.

En conséquence, quelque 3 679 migrants attendent toujours dans des camps gérés par l'État serbe et environ 4 000 autres personnes campent dans le nord de la Serbie, dans des bâtiments abandonnés, des logements privés ou des forêts, comme à Radanovac, pour atteindre le territoire de l'UE.

Alors que la Hongrie, jusqu'au 9 mai, a laissé entrer 572 760 migrants ukrainiens, le même pays a renforcé ses murs et augmenté les patrouilles de police pour arrêter les demandeurs d'asile en provenance de Serbie, principalement des Afghans, la police envoyant souvent des chiens à leur poursuite, les battant et les arrêtant.

Les contradictions du système migratoire hongrois, qui reste fermé uniquement pour ceux qui tentent d'entrer par la frontière serbe, reflètent la discrimination systématique vécue par certains demandeurs d'asile dans toute l'Europe, sur la base de catégories telles que l'ethnie, la religion, la nationalité et la race.

"Des politiques et pratiques similaires de discrimination raciale se sont multipliées dans toute l'Europe après le début de la guerre en Ukraine, développant deux systèmes d'asile parallèles - l'un accessible, réceptif et grand ouvert pour les Ukrainiens, l'autre fermé et absent, quand il n'est pas ouvertement violent, pour tous les autres réfugiés" a déclaré Michela Pugliese, Michela Pugliese, chercheuse en matière de migration et d'asile pour Euro-Med Monitor, "Cela ressemble à un apartheid migratoire, une frontière dichotomique qui sélectionne et donne la priorité à certains peuples tout en déshumanisant et en rendant illégaux certains autres, non pas sur la base de leur crainte fondée mais uniquement sur leur destin de naissance".

L'Observatoire Euro-Med des Droits de l'Homme appelle les gouvernements de Serbie et de Hongrie à mettre fin immédiatement à tous les refoulements illégaux et aux expulsions collectives ; à enquêter sur les crimes commis contre les migrants et les demandeurs d'asile et à introduire des mesures pour prévenir de futures violations ; à remplir leurs obligations pour assurer un accès effectif à la procédure d'octroi de la protection internationale.

Euro-Med Monitor invite instamment la Commission européenne à mettre fin à cette frontière dichotomique qui se reproduit partout en Europe et qui inflige et soutient un "apartheid migratoire" ; de veiller à ce que les personnes ayant besoin d'une protection internationale aient accès à des procédures d'asile justes et efficaces et de traiter de manière égale tous les demandeurs d'asile déplacés de force et fuyant la violence, la persécution et la guerre, comme le prévoit la Convention sur les réfugiés de 1951, en particulier l'article 3 qui demande aux États d'"appliquer les dispositions de la présente Convention aux réfugiés sans discrimination de race, de religion ou de pays d'origine" ; de considérer la lutte contre la discrimination raciale comme une question clé dans le débat actuel sur l'asile, la migration et l'intégration.