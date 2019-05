Un nuevo plan para responder a las causas de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y México

La iniciativa atacará los cinco motivos por los que la gente emigra: el lento crecimiento económico y la grave desigualdad que genera, el alto crecimiento demográfico, el aumento de la frecuencia de las sequías e inundaciones, el desempleo y el aumento de la pobreza y la violencia.

Ciudad de México.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha presentado al Gobierno de México el Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México, en una ceremonia en la que estuvo presente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria ejecutiva de esa Comisión de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

Este Programa es resultado del mandato que la CEPAL recibió el 1 de diciembre de 2018 de parte de los presidentes de esos países para elaborar un plan con recomendaciones y avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo generando una nueva mirada sobre la complejidad de los procesos migratorios.

La iniciativa busca atender las causas de origen de la migración y pone en el centro de su agenda los derechos humanos de los migrantes.

Alicia Bárcena destacó que la CEPAL trató de entender por qué la gente tiene que migrar de sus países y halló cinco causas estructurales: el lento crecimiento económico de los países junto con la grave desigualdad que genera, el alto crecimiento demográfico, el aumento de la frecuencia de las sequías e inundaciones, la falta de empleo, el crecimiento de la pobreza y el aumento de la violencia.

Para responder a estas causas, el Programa plantea 30 recomendaciones basadas en cuatro pilares: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión de la migración garantizando la seguridad humana.

“Esta iniciativa es, a la fecha, el esfuerzo más integral a escala mundial para dar cumplimiento al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, y constituye una extraordinaria oportunidad para construir desde la región un nuevo estilo de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad”, aseguró Barcena.

Definir recursos y aplicación

López Obrador agradeció este esfuerzo y dijo que ahora hay que definir los recursos para su aplicación y atribuir qué papel le corresponde a cada Gobiern, sobre todo al de Estados Unidos, para que se llegue a un acuerdo y hacer realidad este enfoque que es conveniente para todos.

“Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza, no queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, no queremos ese tipo de cooperación; queremos cooperación para el desarrollo porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz con justicia y con bienestar”, enfatizó el presidente.

Es necesario, dijo, atender estas causas estructurales para atemperar los flujos migratorios y lograr que las personas sean felices en sus lugares de origen, así como lograr un desarrollo real en la región.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que ésta es una gran prioridad para la política exterior de México, por lo que el Gobierno mexicano ha tomado la causa de su desarrollo como propia.

Los cuatro pilares

En el ámbito del desarrollo económico se proponen medidas para el fortalecimiento de la administración tributaria; reforzar la transparencia y rendición de cuentas para mejorar la calidad del gasto y reducir la corrupción; priorizar el empleo y la creación de políticas que fomenten innovación, la ciencia y tecnología.

Se trata de construir un nuevo espacio económico dentro de una integración comercial, productiva, energética y logística.

En el rubro de bienestar social, se propone universalizar el acceso a a educación hasta secundaria; otorgar becas académicas; promover la movilidad laboral; cerrar brechas salariales entre hombres y mujeres; implementar un sistema público de cuidados con prioridad hacia la primera infancia y adultos mayores; cerrar las asimetrías de bienestar de los pueblos indígenas; y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional rural y urbana.

Para alcanzar la sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos, se propone redoblar las medidas para la transición hacia economías bajas en emisiones de carbono; reducir la necesidad energética e hídrica por unidad de producción; emitir bonos verdes; cooperar en la gestión regional de riesgos; garantizar el resguardo de la biodiversidad terrestre y marina; desarrollar los productos locales, potenciar la agro-economía y darle valor económico a los servicios ambientales.

En la gestión en todas las fases del ciclo migratorio, se prevé que las Naciones Unidas y sus agencias trabajen para colocar en el centro los derechos de los migrantes y refugiados tanto desde su partida en los países de origen, como en los de tránsito y destino, así como en su eventual retorno. También se incorporará el principio de no discriminación; y se propondrán políticas para atender a las personas desplazadas; así como programas para superar el hambre y la pobreza rural en territorios con alta propensión a la migración.

Información preparada por el equipo del Centro de Información de la ONU en México.