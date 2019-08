Recomienda Ombudsman hondureño: Ministros de Salud de la región deben reunirse para establecer mecanismos de prevención y control del dengue

En más de 31,700 se han incrementado los casos de dengue desde la semana epidemiológica No. 22 del año 2019, que se emitió el decreto de emergencia en Consejo de Ministros, en 12 departamentos del país. Mientras que el número de muertos confirmados en laboratorio pasó de 34 a 59 a la semana epidemiológica No. 30.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó hoy a los ministros de Salud de Centroamérica reunirse y plantear, ante la comunidad internacional, la necesidad de cooperación complementaria a los esfuerzos que se realizan para enfrentar al virus del dengue que, solo en Honduras, ha cobrado la vida de, al menos, 59 personas.

El Ombudsman hondureño advirtió que ya se está entrando en el periodo más peligroso que son los próximos tres meses y es necesario tomar las medidas preventivas que sean necesarias.

“Esto está entrando en el período más difícil, en el periodo más peligroso que son los próximos tres meses, y el virus sigue atacando tanto a Honduras como al resto los países centroamericanos y, en este sentido, todos los países tendrán que unirse”, declaró

Agregó que es necesario que los ministros de salud de Centroamérica hagan un esfuerzo común se reúnan y se plantee, ante la comunidad internacional, las necesidades que se tienen en el asunto de dar una cooperación complementaria a los esfuerzos realizados hasta ahora.

Herrera Cáceres calificó la situación que se vive en Honduras de “humanamente intolerable” ya que hay mucha gente enferma y numerosas familias han perdido a uno o más miembros en su mayoría niños, que han sido atacados por el zancudo transmisor del dengue.

“Tenemos que dar una respuesta más categórica en la cual la unidad se demuestre en la realidad, contribuyendo a sensibilizar sobre el peligro que constituye esta amenaza para toda la hondureñidad”, acotó.

Indicó que se debe hacer una labor efectiva de limpieza, que debe ser un hábito permanente en todas las comunidades del país.

Además, asegurar que todos los centros de salud estén debidamente equipados para atender las emergencias y necesidades que se presentan en el tratamiento preferencialmente hacia los niños que son los más afectados en casi una proporción del 80%, a los adultos mayores, pero sin dejar de atender al resto de la población que también está siendo afectada.

El Defensor del Pueblo instó a la población a defenderse así mismo, a la familia y la comunidad y consolidar ese esfuerzo porque “vamos a seguir siendo amenazados por el dengue en los próximos años.”

Señaló que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente, porque sino no tuviéramos tantos muertos, niños que han perdido su vida, no tendríamos un aumento de los afectados por el virus como lo tenemos ahora.

En su criterio es necesario hacer una coalición sociedad y Estado, para estructurar una respuesta firme, una respuesta en todas las comunidades que paralice ya esa acción tan fuerte que está rebasando las capacidades del estado.

Urge implementar cultura de limpieza

El titular del CONADEH mencionó diversas acciones que se tienen que hacer en cada casa para proteger principalmente a los niños.

Entre estas mencionó la de hacer labores de limpieza en cada casa para evitar los criaderos de zancudos,

tener mayor vigilancia sobre los niños e informarles cómo se deben de proteger y, sobre todo, en caso de ser atacados por el virus, inmediatamente llevarlo a un centro de salud, cualquiera sea el grado de avance de la enfermedad.

“Es mejor llevar al niño con los síntomas que tenga sea de dengue u otra enfermedad prevenible, pero no exponerlo al riesgo de que se convierta en un dengue grave y tengamos que lamentar otra vida perdida”.

De la semana 22 a la 30, en más 31,700 se incrementaron los casos de dengue

Desde la semana epidemiológica No. 22 del año 2019, que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el decreto de emergencia, en 12 departamentos del país, se ha incrementado en más de 31,700 los casos de dengue, al pasar de 10,549 casos a 42,300 en la semana epidemiológica número 30.

El número de muertos también se incrementó en 25, al pasar de 34 las muertes confirmadas por laboratorio en la semana epidemiológica número 22 a 59 en la semana epidemiológica número 30.

Hasta ahora las muertes por dengue confirmadas por laboratorio suman 59, de los cuales, alrededor del 80% son niños. Casi un centenar de casos están en proceso de investigación.

Los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida, Francisco Morazán y Santa Bárbara, son los que presentan mayor número de casos