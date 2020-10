MIRPS Quarterly dashboard July-September 2020 [EN/SP]

EL SALVADOR Y ESPAÑA LIDERAN EVENTO PARALELO DE ALTO NIVEL DURANTE ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU:

Es necesaria una cooperación internacional más sólida para abordar el desplazamiento forzado en Centroamérica

Un evento de alto nivel al margen de la Asamblea General de la ONU pidió solidaridad con las personas que se vieron obligadas a huir de Centroamérica, así como un mayor respaldo internacional para abordar el desplazamiento forzado en la región.

Unas 900.000 personas se han visto obligadas a huir de la violencia y la persecución en Centroamérica. Entre ellos se encuentran al menos 790.000 que se han desplazado tanto dentro del Norte de Centroamérica, como desde la región, así como más de 100.000 desde Nicaragua. Sin apoyo, estas personas corren el riesgo de permanecer desarraigadas indefinidamente.

La situación se ha vuelto aún más grave desde el inicio de la pandemia de COVID 19. El cierre de las fronteras y las estrictas medidas de bloqueo han empeorado la situación de muchas personas forzadas a desplazarse, y existe la preocupación de que los bloqueos hayan dejado a partes de la población bajo el control de pandillas y grupos criminales, lo que puede generar más desplazamientos en el futuro.

Entre los compromisos asumidos durante la reunión, España se comprometió a brindar asistencia en fortalecer las capacidades de asilo, Canadá ofreció apoyo con programas de reasentamiento y la Unión Europea prometió apoyo adicional para el desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo reconfirmó su enfoque en el apoyo tanto a los países de tránsito como a los países de donde se origina el desplazamiento, mientras que Estados Unidos reafirmó su compromiso de brindar apoyo financiero para enfrentar la crisis.

Canadá también expresó interés en ocupar la próxima presidencia de la Plataforma de Apoyo del MIRPS, cuando el mandato de España finalice el próximo año.

EL SALVADOR & SPAIN LED HIGH LEVEL SIDE EVENT DURING UN GENERAL ASSEMBLY:

Stronger international cooperation to address forced displacement in Central America urged

A high-level event on the sidelines of the UN General Assembly on 23 September called for solidarity with people forced to flee Central America and for stronger international backing to address forced displacement in the region.

Some 900,000 people have been forced to flee violence and persecution in Central America. Among them are at least 790,000 people displaced within or from northern Central America, together with 100,000 people from Nicaragua, who required protection and solutions.

The situation has become even more dire since the beginning of the COVID-19 pandemic.

Restrictions on personal mobility to manage the impact on the pandemic has made a bad situation worse for many of the forcibly displaced, with reduced access to humanitarian services and a loss of limited livelihood opportunities.

Among the commitments made during the side event: Spain pledged to provide assistance in building asylum capacity; Canada offered support with resettlement programmes; and the European Union pledged additional support to development. The Inter-American Development Bank reconfirmed its focus on supporting both transit countries and countries of first displacement; while the United States reaffirmed its commitment to provide financial support to address the crisis.

Canada also expressed interest in holding the next presidency of the MIRPS Support Platform when Spain’s tenure ends in June next year.