Ministro de Copeco llama a la población a no poner en riesgo la vida en caravanas

Tegucigalpa. El ministro comisionado nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, hizo un llamado a la población a no poner en riesgo su vida en un éxodo migratorio irregular hacia los Estados Unidos porque existen muchos peligros, especialmente para los menores de edad.

La petición la realizó en el marco del inicio de una migración irregular que emprendieron desde ayer en la noche un grupo de 800 hondureños que buscan llegar ilegalmente a los Estados Unidos, tal como sucedió el año pasado.

Rosales se refirió a la captura de uno de los dirigentes de esta nueva caravana de migración irregular sobre quien supuestamente recae una orden de captura por el delito de violación. “Él ha estado engañando a la gente, imagínese el riesgo que puede correr una jovencita de 14, 15 o 18 años en una caravana que es dirigida por un supuesto violador”, cuestionó. “Tenemos que tener las consideraciones, las personas ponen sus esperanzas en gente que no es la correcta y se ponen en riesgo, hay que ser conscientes y ver por ejemplo cuántas personas de la caravana pasada lograron obtener una cita con una corte para determinar si se quedan o no, no son muchos y sus posibilidades son casi nulas” expresó.

Lamentó además que estas personas se hayan expuesto en el camino a abusos y situaciones que han vivido los hondureños migrantes en Tijuana, México, incluso de ataques xenófobos, “esto ha provocado que las personas estén en una incertidumbre si regresarse o no”.

Reconoció que las personas tienen derecho a migrar pero “nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de velar por los más vulnerables, en este caso por los niños, nosotros como institución estaremos garantizado el buen cuidado de los niños y menores que puedan trasladarse en esta caminata”.

Rosales también destacó el papel que juegan los demás actores del país para abordar el tema migratorio, en el que cada uno de los hondureños puede contribuir y evitar que más hondureños decidan emprender esta ruta.

“El gobierno está haciendo su parte tanto en el aérea de seguridad como en el área social, pero aquí todos los otros actores de la sociedad pueden incidir fuertemente en poner su parte, el generador de empleo, las organizaciones sociales, las ONG´s, todos estos grupos deben tener su incidencia”, dijo.

“Y no prestarnos a intereses mezquinos que lo que buscan es jalar agua a su molino, o intereses políticos que lo que quieren es continuar destruyendo el país en lugar de aportar para un país nuevo y con más oportunidades”, agregó el funcionario.