Informe de situación América Central - México (4 de noviembre, 2018 - 7 de noviembre, 2019)

El Programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM tiene como objetivo lograr el retorno voluntario, ordenado y humano de los migrantes que no pueden o no quieren permanecer en sus países de tránsito o destino y desean regresar voluntariamente a su país de origen. Desde el 4 de noviembre de 2018, la OIM ha brindado asistencia de retorno voluntario en México específicamente en Ciudad de México, Tapachula, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, San Luis Potosí, Piedras Negras, Celaya, Saltillo, Guadalajara y Guanajuato; y en Guatemala desde Tecún Umán. Hasta el 7 de Noviembre de 2019, se ha brindado asistencia a 2,036 personas, de las cuales 107 son niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y 313 niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados.

Asimismo, desde el 01 de Julio del 2019, la OIM ha dado apertura al Programa de Retorno Voluntario para aquellas personas que desisten del proceso de los "Protocolos de Protección a Migrantes" (MPP por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, o que han recibido una respuesta negativa a su solicitud, esto en la frontera norte de México, específicamente en Ciudad Juárez, Tijuana y Matamoros. No obstante, se están incrementando las operaciones en el norte del país en Mexicali, Nuevo Laredo, San Luis Río Colorado y Nogales, a la fecha sin ningún retorno asistido efectuado.

Desde entonces se han efectuado 1077 retornos voluntarios asistidos en este contexto, de los cuales 511 corresponden a niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados. No se registran casos de niños, niñas o adolescentes no acompañados.