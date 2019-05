Informe de situación: América Central - México (4 de Noviembre, 2018 - 14 de Marzo, 2019)

El programa de retorno voluntario asistido de la OIM tiene como objetivo lograr el retorno voluntario, ordenado y humano de los migrantes que no pueden o no quieren permanecer en sus países de tránsito o destino y desean regresar voluntariamente a su país de origen. Desde el 4 de noviembre de 2018, la OIM ha brindado asistencia de retorno voluntario a 1238 personas, de las cuales 52 son niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.