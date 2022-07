Honduras: Rubro Maíz - Análisis de Coyuntura, II Trimestre 2018

Resumen Ejecutivo

Durante el período comprendido en los años agrícolas 2013-2014 y 2017-2018 la producción de maíz creció un 4.4% al pasar de 11.9 millones de quintales en 2013-2014 a 14.1 millones de quintales en 2017-2018. Lo anterior, obedecería en parte al incremento en la superficie cosechada y a factores climáticos favorables a excepción del año agrícola 2015-2016; donde se registró un menor volumen de producción apenas 8.3 millones de quintales, años en que se incurrió en una mayor compra de maíz blanco dentro del período de análisis.

Entre 2014-2017 el consumo aparente de maíz blanco osciló entre 509,000 y 721,000 toneladas métricas. El consumo per cápita de maíz blanco fluctuó entre 131 y 180 libras/persona/año con una tendencia a incrementarse; la cual estaría inducida fundamentalmente por el pujante crecimiento de la población.

En términos de comercio exterior, a abril 2018, se registra un ingreso de divisas de US$ 1.79 millones por la venta en el exterior de 387 Tm de maíz, principalmente para siembra, el cual se colocó en Colombia (97.0% en valor y 97.3% en volumen) y El Salvador (3.0% en valor y 2.7% en volumen). En menor medida se vendió maíz tipo pop alrededor de 21 Tm que significó el ingreso de US$ 13 mil.

Por el lado de las importaciones, se registra la salida de US$ 31.45 millones por la compra de 154,470 Tm de maíz de las cuales alrededor del 70.3 era maíz amarillo, 23.9% maíz blanco (ambos provenientes en su mayoría de Estados Unidos) y el restante 5.8% entre maíz para siembra, tipo pop, entre otros. El principal proveedor de maíz para el país es Estados Unidos comprándose alrededor del 98.2% en valor y 99.5% en volumen. La balanza comercial de maíz es deficitaria por un monto de US$ 29.7 millones, explicado por la importación de maíz amarillo; saldo ligeramente superior al reportado en igual período del año precedente (US$ 29.6 millones al mes de abril en 2017).

En junio de 2018, el precio promedio mensual de venta al por mayor de maíz blanco la carga de 200 libras registró en el Mercado Zonal Belén un precio de L. 922.08, cifra superior en un 11.4% respecto al mes precedente (L. 828.04 en mayo de 2018) y 45.3% respecto a igual mes del año anterior (L. 634.63 en junio de 2017). En el Mercado Medina Concepción de San Pedro Sula se contabilizó un precio de L. 920.51, cifra superior en un 11.9% en comparación al mes de mayo de 2018 que fue de L. 822.43 y 59.7% respecto a igual mes del año 2017 (L. 576.19 en junio).

En el mercado internacional, en mayo 2018 la tonelada métrica de maíz amarillo n°2 fue de US$ 179.09, registrando así una variación de 1.9% (US$ 3.49 más) respecto al precio observado en abril 2018 que fue de US$ 175.60; y la variación interanual es de 12.9% en relación con el precio de US$ 158.59 observado en mayo de 2017.