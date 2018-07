El Salvador, Honduras y Nicaragua: Actualización de monitoreo remoto - Junio 2018

Precipitaciones promedias favorecen la temporada agrícola de Primera en Centroamérica

MENSAJES CLAVE

• Por el comportamiento regular de las lluvias hacia finales de junio, se han realizado las siembras de granos básicos de Primera, cuya fenología en las diferentes regiones productoras a la fecha se desarrolla sin complicaciones. Es probable que las cosechas sean dentro de los rangos normales en casi toda la región.

• Actualmente los precios de los granos básicos manifiestan tendencia al alza, especialmente en el maíz en Honduras y Nicaragua, registrando incrementos constantes desde finales del año pasado. En el actual periodo estacional de precios se considera que las tendencias de precios superen el promedio de los últimos cinco años, impactando en la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias más pobres.

• Las reservas alimentarias en los hogares más pobres se han agotado, principalmente en áreas recurrentes a sequias. Además, las fuentes de empleo son mínimas, y en esta época no existe acceso a alimentos silvestres en el campo. Con los aumentos en los precios de los granos básicos, el número de los hogares con limitaciones para satisfacer las necesidades alimentarias aumentará.

• Las predicciones del modelo oficial probabilístico de ENSO del International Research Institute for Climate and Society (IRI), de inicios de junio indican una probabilidad del desarrollo de condiciones El Niño hacia finales del año, sin embargo, no se prevén impactos significativos en los rendimientos, aunque podría producir problemas focalizados en zonas de poca precipitación, principalmente para las siembras de Postrera de granos básicos, como también en la carga de producción y en la maduración optima en el café.

• Hogares de pequeños productores de granos básicos en comunidades que se localizan principalmente en el sur y occidente de Honduras; en el oriente y occidente de El Salvador; en el centro y norte de Nicaragua, que recurrentemente han sido afectados en sus cultivos de granos básicos por irregularidades en las lluvias y por plagas y enfermedades en los cultivos, y que además se encuentran desempleados y con reservas alimentarias agotadas, se encuentran en Estrés (Fase 2, CIF), durante el periodo junio a septiembre, para luego mejorar a Mínima (Fase 1, CIF), después de las cosechas de granos básicos.