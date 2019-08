BID Lab, Unicef y la Fundación Alivio del Sufrimiento firman convenio para beneficiar a jóvenes migrantes retornados

El representante del BID en Honduras, Eduardo Marques Almeida, el Representante de UNICEF en Honduras Mark Connolly, el fundador y presidente de la Fundación Alivio del Sufrimiento, padre Ferdinando Castriotti, firmaron convenio de cooperación técnica para beneficiar a menores y jóvenes migrantes retornados.

El Representante del BID, Eduardo Almeida, expresó que “el proyecto tiene el objetivo de generar un modelo que facilite la inclusión de los jóvenes migrantes retornados y jóvenes desplazados internos, para que tengan alternativas a la migración, a través de la creación de un centro que ofrezca: una educación de calidad, espacios de trabajo conjunto, aprendizaje compartido y formación laboral, con un enfoque de servicio de protección al menor” y les facilite un acceso más fácil a los datos sobre migración que sirva como insumo para el diseño de políticas públicas.

Participaron como testigos de honor y socios aportantes UNICEF, la directora ejecutiva de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Lolis Salas, representantes de Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el padre Walter Guillen, Secretario del Cardenal en representación de la Iglesia Catolica. El padre Ferdinando Castriotti, destacó que la Fundación Alivio del Sufrimiento se apoyará en las organizaciones que trabajan con migrantes y que les interesa aportar luz al fenómeno migratorio y a generar oportunidades para que los menores y jóvenes migrantes se integren en su país como ACNUR, el Consejo Noruego para los Refugiados, UNAH, UNICAH, UNITEC, Hermanas Scalabrinianas, Cámaras de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con todas estas organizaciones y se creará un Consejo Asesor para una buena coordinación de los esfuerzos.”

La Cooperación Técnica No Reembolsable de BID Lab es por US$ 1.000.000 como contribución y aporte: US$ 4.495.000 de contrapartida de UNICEF, Conferencia Episcopal Italiana y el Vaticano, entre otros. El proyecto creará el primer Centro de Atención al Joven Migrante que se proveerá servicios de educación, formación para jóvenes migrantes retornados así como a jóvenes de la ciudad de El Paraíso en riesgo de migrar, y se brindarán clases de inglés, formación de programación y oportunidades relacionadas con nuevas tecnologías, deporte y creatividad.

El proyecto fortalecerá los mecanismos de referencia en centros de recepción a cargo de DINAF, Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras y otras organizaciones en las labores de recepción de jóvenes migrantes. También se apoyarán herramientas de recolección, análisis de datos e información sobre migración fortaleciendo las plataformas web con información sobre migración y desplazamientos internos.

Sobre el BID Lab

BID Lab es laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una plataforma abierta al mundo que moviliza capital, conocimiento y conexiones para catalizar innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe (ALC).

BID Lab trabaja con distintos actores de los ecosistemas de innovación y apalanca la influencia del Grupo BID con gobiernos, corporaciones y sociedad civil para escalar el impacto de sus proyectos en poblaciones vulnerables. Desde 1993 BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones en proyectos desarrollados en 26 países de ALC. A partir del 29 de octubre de 2018, BID Lab es la nueva identidad del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). www.idblab.org.

Sobre la Fundación Alivio del Sufrimiento

La Fundación Alivio del Sufrimiento , ubicada en la ciudad de El Paraíso fundada por el sacerdote italiano Ferdinando Castriotti, en 2012, cuenta con alrededor de diez obras que ayudan enormemente a la comunidad este legado ha sido producto del trabajo y cuenta con los siguientes proyectos: Casitas Ave María, Escuela e Instituto Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, Casa Madre Teresa, Hogar de Ancianos Don Dante Casorelli, el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, Casa Juan Pablo II que es un centro de rehabilitación para jóvenes, entre otros. https://sites.google.com/a/fundacionaliviodelsufrimiento.org/home/casa-j...

Sobre UNICEF

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes.