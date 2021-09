Visite du commissaire Lenarčič en Haïti, alors qu'un vol du pont aérien humanitaire de l'UE arrive dans le pay

Dans le contexte du soutien continu de l'UE après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti le 14 août, Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises, se rend en Haïti aujourd'hui. Sa visite, qui a pour but de réaffirmer l'engagement humanitaire de l'UE en vue d'atténuer la situation de crise actuelle, coïncide avec l'arrivée d'un troisième vol du pont aérien humanitaire transportant plus de 50 tonnes de fret vital fourni par la Slovénie, des partenaires de l'UE et des organisations humanitaires.

Aujourd'hui, le commissaire participera à une cérémonie qui marquera la remise de plus de 50 tonnes de fret humanitaire, notamment des produits d'hygiène et des abris d'urgence, des équipements médicaux, des jerricanes et d'autres articles, pour aider les communautés touchées à surmonter les conséquences de la catastrophe. Depuis le mois d'août de cette année, grâce aux vols du pont aérien humanitaire vers Haïti, l'UE a livré plus de 177 tonnes de matériel pour répondre aux besoins les plus urgents de la population locale.Le commissaire Lenarčič rencontrera plusieurs représentants de l'ONU et d'ONG ainsi que des représentants des services diplomatiques d'États membres de l'UE. En outre, le commissaire visitera plusieurs projets humanitaires locaux soutenus par l'UE dans différents sites des Cayes touchés par le tremblement de terre.

Le commissaire Lenarčič a fait la déclaration suivante: «Lors de catastrophes, le déploiement d'un soutien continu est aussi important que la fourniture d'une aide immédiate. Un mois après le tremblement de terre qui a frappé Haïti, nous sommes ici pour réaffirmer notre engagement, alors que le troisième vol du pont aérien humanitaire financé par l'UE va permettre de distribuer une aide vitale aux populations touchées. Je remercie tous nos partenaires qui ont offert le fret humanitaire de cette opération. Nous renforcerons la réponse humanitaire et faciliterons l'acheminement de l'aide vers Haïti aussi longtemps que nécessaire. Il sera cependant essentiel d'entretenir une coopération étroite avec les partenaires de développement, afin que Haïti puisse enfin se redresser et surmonter cette spirale négative de crises pour se construire un avenir plus résilient.»

Immédiatement après le tremblement de terre, l'Union a débloqué 3 millions d'euros pour répondre aux besoins les plus urgents de la population et a déployé sur le terrain une équipe d'experts européens pour évaluer la situation et offrir un soutien logistique aux autorités locales. Par l'intermédiaire du mécanisme européen de protection civile, l'UE coordonne également la fourniture continue de l'aide offerte par les États membres de l'UE, notamment: une unité de purification de l'eau, des bâches, des kits de cuisine et d'autres fournitures donnés par l'Espagne; une unité de purification de l'eau et une équipe de plus de 40 sauveteurs envoyés par la France; un modèle de télécommunication fourni par le Luxembourg; un bateau pour faciliter les opérations de transport offert par les Pays-Bas; des tentes familiales et d'autres fournitures reçues de la Suède; une équipe médicale d'urgence et un hôpital de campagne mis à disposition par la Norvège; et des bâches, des couvertures, du savon et des équipements de protection individuelle offerts par l'Italie.

Contexte

Mises en place à l'origine pour faire face aux défis engendrés par la pandémie de COVID-19, les opérations aériennes du pont aérien humanitaire de l'Union européenne ont pour but de contribuer à renforcer les interventions humanitaires et les réactions d'urgence dans des pays en situation de fragilité. Ces vols contribuent à combler les lacunes critiques en facilitant l'acheminement de l'aide humanitaire, de l'aide d'urgence et du transport du personnel humanitaire lorsque c'est nécessaire.

La situation d'urgence causée par le tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 qui a frappé Haïti le 14 août a encore aggravé la situation humanitaire désastreuse du pays, qui était déjà très lourde à gérer en raison, notamment, des pénuries alimentaires, de la malnutrition et des problèmes migratoires.

L'Union a fourni de l'aide humanitaire aux victimes de catastrophes et crises majeures en Haïti, notamment aux victimes de l'ouragan Matthew (2016), des épidémies de choléra, de la pandémie de COVID-19 et des tremblements de terre de 2010 et 2021.

Pour en savoir plus

Fiche d'information: Haïti

Fiche d'information: Pont aérien humanitaire de l'UE