Vers une autonomie complète de la PNH en marge de la fermeture de la MINUJUSTH

Du 19 au 20 mars 2019, au sein de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH), à Port-au-Prince, s’est tenu un atelier de réflexion sur le thème : « La Police nationale d’Haïti (PNH) en avant-plan : évolution vers l'autonomie ». Sous la direction du Commissaire Serge Therriault, Commandant de la composante Police, cet atelier qui a mobilisé 42 cadres des diverses unités, a permis, autour de 04 thématiques, de discuter des stratégies à entreprendre dans le cadre de la fermeture de la Mission, et de définir les derniers jalons à poser pour faciliter l’autonomie de la PNH.

Établie par la Résolution 2350 (2017) du Conseil de sécurité, la MINUJUSTH a pour mandat le support opérationnel et le renforcement des capacités de la PNH, le renforcement des institutions de l'état de droit, y compris les secteurs de la justice et des services correctionnels, mais aussi la promotion et la protection des droits de l'homme incluant les questions d’équité et d’égalité de genre.

A travers la Résolution 2466 (2019), le Conseil de sécurité a confirmé pour 15 octobre 2019 la fermeture programmée de MINUJUSTH, tel que recommandé par le Secrétaire général. Cette décision prend en compte les souhaits exprimés par les autorités haïtiennes de voir les opérations de maintien de la paix dans le pays arriver à leur terme. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité souligne la capacité renforcée de la PNH à entreprendre des activités de prévention de crime et l’importance pour le gouvernement et ses partenaires internationaux, dont les Nations Unies, de continuer à appuyer la mise en œuvre du Plan stratégique de développement (PSD) de la PNH 2017-2021. Afin d’assurer une transition harmonieuse, le Conseil de sécurité a accepté la préparation d’une Mission politique spéciale.

Lors de l’atelier organisé par la composante Police de la MINUJUSTH, les chefs de piliers, de sections et les conseillers ont analysé les actions et les approches pouvant faciliter l’autonomisation de la PNH. Cinq communications, des séances de discussion en groupes de travail, des restitutions, échanges et contributions divers ont alimenté cet atelier.

Quatre thèmes de réflexions ont été attribués à quatre groupes constitués afin d’évoquer les défis du PSD 2017-2021 après le retrait de la MINUJUSTH, le Plan de transition sécuritaire dans le cadre du retrait de la composante Police, l’avenir d’un réseau des femmes au sein de la PNH, mais aussi les besoins d’appui à la PNH dans le cadre de la prochaine Mission politique spéciale en Haïti.

Des échanges très riches ont permis aux participants de faire le point des difficultés qui entravent le progrès dans la mise en œuvre du Plan d’action de la composante police 2018-2019 et du PSD 2017-2021, d’identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques correspondant au mandat confié à la composante police par le biais de la MINUSTAH et de la MINUJUSTH, et d’entrevoir les derniers jalons à poser pour l’appui de la composante police à la PNH dans le cadre de l’approche du mentorat quotidien dénommé « La PNH en avant-Plan » tout en analysant la prise en compte de la perspective genre au sein de la PNH. Cet atelier a également permis de déterminer les meilleures stratégies et la feuille de route pour faire face à la fermeture programmée de la MINUJUSTH au 15 octobre 2019.

À la clôture de l’atelier, le Commissaire Serge Therriault, commandant de la composante Police de la MINUJUSTH, n’a pas manqué de témoigner sa satisfaction « pour le sérieux, l’engagement de chacun et les recommandations issues de cet atelier ».