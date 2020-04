Évaluation de l’impact de la crise actuelle sur les ménages dans le secteur de la santé - Rapport de situation du 14 janvier 2020

Résumé

Le secteur de la santé a été affecté directement en termes d’accès aux soins médicaux et d’approvisionnement des établissements, suite à la difficulté de déplacement des patients et employés, aux pénuries de carburant, d’intrants médicaux et non-médicaux, aux menaces et vandalisme sur les centres médicaux et à la fermeture de plusieurs d’entre eux. Ce secteur est préoccupé par les conséquences latentes de la crise, notamment par l’aggravation de l’état de santé des plus vulnérables, dont les personnes atteintes de maladies chroniques, et par l’augmentation des taux de mortalité maternelle et infantile durant la période de « peyi lock » et dans les prochains mois suite aux effets de l’insécurité alimentaire et du manque de suivis médicaux sur les femmes et les enfants. Il est nécessaire de collecter plus de données sur les impacts de la crise, en plus de faire de la sensibilisation concertée sur la protection des patients, du personnel, des véhicules et des établissements de la santé ; d’investir dans des infrastructures facilitant l’indépendance des établissements de santé et des ONGs; et de fournir des réponses d’urgence et de long terme.