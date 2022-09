Une nouvelle flambée de violence menace la prestation de services de base pour des milliers d'enfants en Haïti

Port-au-Prince, HAÏTI, 24 septembre 2022 – Des centaines de milliers de personnes ont été touchées par la récente vague de troubles civils et de violence en Haïti. Les enfants sont pris entre deux feux.

À Cité Soleil, la plus grande zone urbaine pauvre de la capitale, 20 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition. Ce nouveau cycle de violence met leur vie en danger car l’UNICEF ne peut pas les atteindre avec des fournitures vitales. Dans le Grand Sud d'Haïti, plus de 250 000 enfants n'ont toujours pas accès à un enseignement adéquat, plus d'un an après le puissant séisme du 14 août 2021 eut détruit ou endommagé la plupart des écoles.

L'accès à l'eau potable est souvent perturbé. L'accès aux denrées alimentaires de base a également été rendu difficile en raison de la fermeture des centres de distribution et des routes barricadées.

Les enfants subissent des violences sur le chemin de l'école, les enseignants et les directeurs d'école sont l’objet de menaces d'extorsion, des écoles sont saccagées par des gangs.

Dans ce contexte difficile, l'UNICEF est en première ligne pour répondre aux besoins humanitaires des enfants.

Les équipes de l’UNICEF sur le terrain continuent de répondre aux besoins des enfants en Haïti en assurant l'accès aux services sociaux et de santé, en fournissant de l'eau potable, en rétablissant l'accès aux communautés affectées et en distribuant des kits d'hygiène dans les centres de santé, en soutenant la fourniture de traitement contre la malnutrition aiguë et en faisant la promotion de la protection et du soutien des pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, le déparasitage et la vaccination et en fournissant un soutien psychosocial.

La crise en Haïti nécessite une réponse humanitaire sans précédent et engagée. L'UNICEF appelle la communauté internationale à redoubler ses efforts de soutien aux enfants haïtiens et à s'assurer que les femmes et les enfants ont accès aux services de base.

Aujourd'hui en Haïti, un enfant qui n'est pas scolarisé est un enfant vulnérable aux gangs. Et des centaines de milliers d'enfants sont dans cette situation en ce moment même en Haïti.

Lors de la dernière vague de violence, 60 % des écoles évaluées par l'UNICEF ont été victimes d'actes de vandalisme. En outre, les équipes de l'UNICEF ont observé l'occupation d'écoles et de salles de classe par des personnes déplacées ou par des groupes armés, ce qui réduit davantage l'accès à l'éducation pour de nombreux enfants et jeunes qui deviennent plus vulnérables au recrutement par des groupes armés ainsi qu’aux abus sexuels et physiques.

Fin 2021, l'UNICEF a demandé USD $97 millions dans le cadre de l'Appel Humanitaire 2022 pour les Enfants afin d'atteindre 950 000 personnes, dont 520 000 enfants en Haïti. À ce jour, l'UNICEF a toujours besoin d'urgence de 64,6 millions de dollars US pour apporter une aide humanitaire à plus d'un demi-million d'enfants en Haïti.

Si cet engagement financier n'est pas réalisé dans les semaines et les mois à venir, la crise risque de s'aggraver. Cela a déjà été vu en Haïti. Mais il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. En investissant maintenant, chaque enfant haïtien peut avoir la possibilité d'apprendre, de grandir, de s'épanouir et la nation entière pourra être remise sur les rails. Chaque minute compte.

