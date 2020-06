Une campagne de sensibilisation au COVID-19 pour petits et grands

Le Gouvernement des États-Unis, par le biais de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et des Centres de contrôle et de prévention des maladies, investit plus de 16 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats des Haïtiens liés au COVID-19, tout en travaillant simultanément avec le peuple haïtien pour élaborer des solutions à long terme aux problèmes de santé chroniques qui affectent la nation. Grâce à l’utilisation de super-héros, de bandes dessinées et de personnages de télévision, le Projet Santé de l’USAID mène une campagne multimédia originale avec des personnages à caractères haïtiens pour encourager les enfants et leurs familles à adopter des mesures de prévention COVID-19.

Utilisant des scènes de rue, de marché et de foyers typiques d’Haïti, les bandes dessinées – diffusées sous forme de messages sur les réseaux sociaux, de brochures et de pages à colorier – soulignent l’importance du port de masques, de l’éloignement social, du lavage des mains et du confinement à la maison. Les bandes dessinées et les pages à colorier imprimées sont distribuées à des centaines de chefs d’établissement scolaire et de réseaux de parents à travers Haïti. Ce n’est pas simplement un effort local. Les bandes dessinées sont traduites en anglais et en espagnol. De plus, d’autres pays utilisent leurs propres fonds pour diffuser ces bandes dessinées en République Dominicaine ainsi qu’au Ouganda, au Kenya et en Tanzanie en Afrique.

L’Ambassadeur des États-Unis en Haïti a déclaré: « Nous sommes ravis de travailler avec le Projet Santé et l’artiste illustrateur haïtien Thony Loui pour poursuivre les investissements américains dans le secteur de la santé en Haïti et pour lutter contre le COVID-19 avec une campagne de sensibilisation dynamique. » Le Directeur de l’USAID en Haïti, Christopher Cushing, a déclaré: « Nous sommes fiers de cette campagnes de sensibilisation qui plaît aux petits et grands et met en vedette la super-héroïne haïtienne Tanama », et de notre collaboration avec le talentueux illustrateur haïtien, Thony Loui, pour porter les messages de sensibilisation au COVID-19 à un public aussi large que possible. »

De plus, le Projet Santé a collaboré avec Blue Butterfly et Lakou Kajou pour créer de courtes animations éducatives qui sont distribuées aux familles à travers Haïti. Ces animations divertissantes sont diffusées via les systèmes de messagerie de masse WhatsApp ainsi que sur les programmes de télévision et de radio locaux pour atteindre des centaines de milliers d’Haïtiens dans la capitale et les communautés rurales. Les messages abordent non seulement des mesures de prévention, mais aident aussi les gens à reconnaître les dangers de la stigmatisation et des fausses informations.

Le Projet Santé est un partenariat coopératif de quatre ans entre l’USAID et la Fondation Caris International. Ce projet de 98,5 millions de dollars financé par les contribuables américains supporte 164 hôpitaux et cliniques médicales dans les 10 départements géographiques d’Haïti. Le Projet Santé a une approche holistique pour fournir des soins de santé maternelle et infantile intégrés et met également un accent particulier sur la vaccination, la santé reproductive, les services de nutrition et les soins du VIH.

Pour plus d’informations sur le Projet Santé de l’USAID, veuillez visiter: https://www.santehaiti.com