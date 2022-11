Une action immédiate est nécessaire pour sauver la vie des enfants en Haïti face à la triple menace du choléra, de la malnutrition et de la violence, avertit le comité des droits de l'enfant des Nations Unies

GENÈVE (1er novembre 2022) - Le Comité des droits de l'enfant est profondément préoccupé par les graves violations des droits de l'enfant en Haïti. Dans un contexte de recrudescence de la violence, les droits des enfants à la vie, à l'éducation, à l'eau potable, à l'assainissement, à la santé et à la nutrition sont menacés.

Compte tenu de l'insécurité croissante, la majorité des enfants ne sont pas allés à l'école depuis la rentrée scolaire du 3 octobre. Plus récemment, et après trois ans sans cas signalé, le choléra est de retour, menaçant la santé, le bien-être et même la vie des 1,2 million d'enfants vivant dans les zones où des cas de choléra ont été signalés.

Selon les projections de l'UNICEF, près de 100 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère. La situation est alarmante car les enfants malnutris sont encore plus exposés à l'épidémie de choléra qui se développe.

Face à la montée de la violence, de l'insécurité et des difficultés économiques, de nombreuses familles haïtiennes parmi les plus pauvres n'ont pas accès à l'eau potable, au savon pour se laver les mains et à d'autres équipements sanitaires de base, ce qui augmente le risque d'attraper le choléra. En outre, les hôpitaux ne sont en mesure d'offrir que des fonctions limitées, en raison à la fois de la pénurie de carburant et de l'insécurité.

De nombreux enfants haïtiens vivent dans la crainte d'être recrutés, kidnappés, blessés ou tués par des gangs armés. Des enfants d'à peine 10 ans, en grande majorité des filles, ont été soumis à des viols collectifs pendant des heures devant leurs parents, dans un contexte d'explosion de la violence des gangs. Une fille sur quatre et un garçon sur cinq ont été victimes d'abus sexuels dans la capitale haïtienne.

La communauté internationale doit agir immédiatement pour aider les autorités nationales à garantir le droit de millions d'enfants haïtiens à vivre, grandir, apprendre et s'épanouir dans un climat exempt de violence.

Le Comité invite instamment Haïti à se conformer à ses obligations internationales en matière de droits de l'homme au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant et de ses protocoles facultatifs concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

En particulier, le Comité exhorte toutes les autorités gouvernementales et les acteurs non étatiques à protéger les droits de tous les enfants haïtiens et à faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour les familles les plus vulnérables.

Contexte:

Le Comité des droits de l’enfant est composé de 18 experts indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant par ses États parties. Il surveille également l’application des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention, qui portent sur l’implication d’enfants dans les conflits armés et sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.