Un mois après le séisme en Haïti : 260 000 enfants ont toujours besoin d'aide humanitaire – UNICEF

PORT-AU-PRINCE / PANAMA CITY, 14 septembre 2021 - Un mois après qu'un séisme de magnitude 7,2 a secoué le sud-ouest d'Haïti, environ 650 000 personnes, dont 260 000 enfants, ont toujours besoin d'une aide humanitaire d'urgence, a averti aujourd'hui l'UNICEF.

« Les enfants en Haïti ont toujours du mal à faire face aux conséquences d'un tremblement de terre qui a causé l'effondrement de leurs maisons, leurs écoles, leurs institutions sanitaires et leurs communautés entières », a déclaré Jean Gough, directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

« Les services de santé restent largement perturbés dans le sud-ouest d'Haïti. De nombreux bâtiments hospitaliers sont endommagés ou détruits. De nombreuses familles avec enfants craignent de se faire soigner dans les quelques établissements de santé encore debout. L'accès limité à l'eau potable et aux services de santé de base met la vie des enfants en danger.

Les systèmes de santé ont du mal à répondre aux besoins, avec 12 000 personnes blessées et environ 82 établissements de santé dans les départements les plus touchés endommagés ou détruits. Même un mois plus tard, certaines communautés rurales ne peuvent toujours pas accéder à des institutions sanitaires fonctionnelles en raison des dommages aux infrastructures. La capacité limitée des soins de santé constitue des risques élevés pour la santé, tels que l'infection des blessures et le risque de tétanos.

Le manque de services de soins de santé de routine a augmenté les risques de décès maternels et néonatals, car de nombreuses maternités et salles de chirurgie ne répondent pas aux critères d'accouchement sans danger. La capacité des autorités sanitaires à prévenir, identifier et traiter la malnutrition a également été affaiblie par le séisme.

En réponse à ces besoins accrus, l'UNICEF travaille avec des partenaires pour fournir des médicaments essentiels, des fournitures et équipements médicaux et des produits nutritionnels, soutenir la reprise des services de santé pour les centres de santé endommagés ou détruits et renforcer la gestion de la chaîne d'approvisionnement sanitaire.

L'UNICEF a équipé 24 équipes de cliniques mobiles avec du matériel médical et des médicaments essentiels pour fournir des services intégrés de santé et de nutrition - y compris l'identification et le traitement de la malnutrition aiguë - dans les communes reculées.

« Si les familles avec enfants ne peuvent pas accéder aux établissements de santé après le tremblement de terre, il est essentiel de leur apporter des services de santé vitaux afin que nous puissions prévenir les décès d'enfants », a déclaré Gough. « L'UNICEF met en place davantage de cliniques mobiles sur le terrain pour garder les enfants en bonne santé. Avec des milliers de familles et d'enfants ayant un besoin urgent de soins médicaux, nous ne pouvons pas attendre que les établissements de santé soient reconstruits. »

Les autres résultats clés en matière de santé à ce jour sont les suivants :

50 000 personnes touchées avec des fournitures médicales essentielles pendant une période de trois mois dans les 19 principaux hôpitaux offrant des soins d'urgence aux victimes.

300 000 personnes ont reçu des équipements de protection individuelle (EPI) pour une durée de trois mois.

Dans le domaine de la santé infantile et maternelle, l'UNICEF accorde la priorité à la poursuite des soins de santé primaires pour les enfants et les femmes, en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) et l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS). Au cours des six prochains mois, l'UNICEF soutiendra la fourniture de services essentiels de santé et de nutrition pour plus de 251 000 enfants et femmes, y compris la livraison de fournitures essentielles pour traiter les maladies infantiles courantes.

D'autres interventions de santé qui seront intensifiées comprennent l'extension de la couverture vaccinale de routine pour 35 000 enfants, l'identification et le traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë, les programmes d'appui à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la supplémentation nutritionnelle pour prévenir la malnutrition et la fourniture de soins maternels, néonatals et infantiles.

L'UNICEF soutiendra également la reconstruction et la réparation de 30 hôpitaux et centres de soins primaires endommagés, ainsi que la formation de 3 000 membres du personnel des établissements de santé et des agents de santé communautaire en prévention et contrôle des infections (PCI), y compris la poursuite de la prévention du COVID-19 et la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI).

L'UNICEF a fait un appel de 73,3 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires dus au séisme, avec un focus sur l’offre d’un soutien urgent dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l’eau, hygiène et assainissement (WASH), de la nutrition et de la protection de l'enfant, y compris la violence basée sur le genre (VBG), au cours des six prochains mois. À ce jour, moins de 11 pour cent ont été reçus.

Note aux éditeurs :

Les autres résultats clé de la réponse de l'UNICEF comprennent :

Atteindre plus de 250 000 personnes affectées avec 1 972 386 litres d'eau potable grâce au transport de l’eau par camion-citerne.

5 598 kits d'hygiène ont été distribués pour couvrir 28 000 personnes, dont 2 300 prépositionnés, 41 rouleaux de bâche, 15 citernes pliables et du chlore.

Des fournitures supplémentaires sont en route dont 3 unités de traitement d'eau, 41 citernes pliables, des bâches et 31 200 kits d'hygiène qui couvrent 156 000 personnes supplémentaires pendant 3 mois.

Installation de 11 stations d'épuration et de 51 citernes pliables, d'un volume total de 415 000 litres, ainsi que la fourniture de carburant pour le transport de l'eau par camion-citerne.

70 blocs de latrines amovibles et réutilisables et des installations de lavage des mains.

Distribution de bâches et de purificateurs d'eau dans 10 maisons d'enfants/orphelinats accueillant quelque 340 enfants.

Des activités d'accompagnement psychosocial sont en cours avec 178 enfants (96 filles et 82 garçons) dans les espaces récréatifs des Cayes et 133 personnes ont été sensibilisées aux risques d'exploitation et de traite des enfants.

Veiller à ce que plus de 1,5 million d'enfants (filles et garçons) et femmes aient accès à des canaux sûrs pour signaler l'exploitation et les abus sexuels et recevoir des services de soutien spécialisés au cours des 6 prochains mois.

Mettre en place 900 espaces d'apprentissage semi-permanents sécurisés (salles de classe) et réhabiliter 400 salles de classe partiellement détruites pour garantir à 100 000 enfants l'accès à une éducation de qualité et à un apprentissage précoce.

Fournir des transferts monétaires d'urgence pour aider jusqu'à 20 000 des familles les plus vulnérables avec enfants et/ou des femmes enceintes à accéder aux services essentiels et aux articles non alimentaires.

Formation d'au moins 450 U-Reporters du département du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes à la protection contre l’exploitation et abus sexuels (PSEA), les violences basées sur le genre, l'hygiène en situation d'urgence et la gestion de la santé mentale.

