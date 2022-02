Traverser la mer pour continuer ses études

Beaucoup d’enfants se sont retrouvés sans aucune perspective d’aller à l’école, dans un avenir immédiat.

Jean Panel Fanfan

02 février 2022

Le tremblement de terre du 14 aout 2021 dans le Grand Sud d’Haiti a eu un impact considérable sur les infrastructures scolaires. 906 écoles ont été totalement détruites ou partiellement endommagées. Beaucoup d’enfants se sont retrouvés sans aucune perspective d’aller à l’école, dans un avenir immédiat. Les efforts de réhabilitation et de construction des écoles ont commencé rapidement après le désastre. Mais certains parents ont décidé d’amener leurs enfants dans des contrées où le séisme n’avait pas causé d’important dégâts afin qu’ils continuent leurs études.

Île -à-Vache, le 31 janvier 2022- Les voix stridentes des écoliers et écolières emplissent l’atmosphère. C’est l’heure de la récréation et les enfants chantent pendant que deux jeunes écolières sont encouragées pas les chants dans un jeu de saut à la corde. L’une d’entre elles, Beyoncé, 8 ans, a une histoire peu commune.

Avant, elle habitait dans la ville des Cayes, capitale départementale du Sud en Haiti, où son école et sa maison ont été détruites par le tremblement de terre survenu le 14 août 2021. Elle est venue vivre à Île-à-Vache, une petite île retirée de la presqu’île du sud. Ici, le tremblement de terre a fait peu de dégâts. Les écoles ont subi des impacts mineurs et les enfants continuent d’aller en classe. « Avant j’étais à l’école Claire-Heureuse. Mon école a été détruite et mes parents m’ont emmené ici et ils m’ont inscrit ici », explique-t-elle.

Beyoncé est une petite fille très dynamique, très brillante. Elle aime beaucoup aller au tableau pour résoudre des exercices de mathématiques. En effet, elle le proclame haut et fort : sa matière préférée, c’est l’arithmétique. Elle aime faire les calculs. Elle est contente de cette possibilité qui lui a été offerte de continuer ses études.

Des milliers d’enfants risquent d’interrompre leur scolarité

Au début, la petite fille a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement. « Je me suis faite de nouvelles amies ici. Cependant, mes amies des Cayes me manquent beaucoup et je leur manque aussi », indique-t-elle. Mais cela ne l’empêche pas de travailler très dur à l’école. Après les cours, elle étudie ses leçons, et fait ses devoirs avant d’aller jouer avec ses nouvelles amies.

Plus de 1000 familles se sont installées à l’Île-à-Vache pour que leurs enfants commencent ou continuent leur cursus scolaire. Plusieurs écoles de l’île ont bénéficié du support de l’UNICEF en outils pédagogiques et didactiques pour les enseignants et en matériel de bureau, alors que les enfants ont reçu des kits scolaires et des fournitures d’apprentissage.

La nouvelle année scolaire a commencé officiellement le 4 octobre 2021 dans le grand Sud. En ce moment, seules 231 écoles sur 1 250 ont reçu des kits scolaires, laissant environ 250 000 enfants à risque de perdre leur l'éducation. L'UNICEF, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP), a identifié les écoles à réhabiliter ou à reconstruire et la première phase de ce travail a commencé, en tenant en compte les normes d'accessibilité des personnes vivant avec handicap.

Plus d’enfants vont à l’école depuis janvier

L'UNICEF continue de distribuer des kits scolaires composés de sacs à dos et du matériel d'apprentissage tels que cahiers, stylos, gommes, règles, etc. à plus de 11.200 enfants, et des kits pédagogiques à 206 enseignants dans 66 écoles dans les trois départements affectés par le tremblement de terre. 80 000 kits supplémentaires sont réceptionnés en janvier et sont en train d’être distribués.

« Bien que le tremblement de terre du 14 août ait eu un impact négatif sur l’éducation des enfants, beaucoup plus d’enfants sont retournés à l’école, au cours de ce mois de janvier. Pour leur permettre d’y rester et d’achever leurs cycles d’apprentissage, les actions déjà entreprises devraient être mises à l’échelle », souligne Bruno Maes, Représentant de l’UNICEF en Haïti.

Parmi les actions entreprises, il y’a la mise en place de programmes de soutien scolaire et pédagogique, de transferts monétaires aux familles les plus vulnérables, de l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, de l’accès sécurisé aux écoles, pour ne citer que celles-là. « L’ensemble de ces actions va contribuer à atteindre l’Objectif de Développement Durable numéro 4, visant une éducation inclusive de qualité pour tous, à l’Horizon 2030 », conclut-il.