Termes de référence de la recherche: Evaluation multi-sectorielle des besoins (MSNA) HTI2202 Haïti - Mai 2022, V1

Objectif(s) spécifique(s)

Mettre à disposition de la communauté humanitaire des informations sur la nature et l’ampleur des besoins multisectoriels des populations affectées par la crise en Haïti pour mieux comprendre leurs conditions de vie. Appuyer la planification stratégique humanitaire en fournissant des informations comparables permettant d’informer la sévérité des besoins sectoriels et multisectoriels des populations déplacées et non déplacées pour chacun des 10 départements d’Haïti, et pour les milieux rural et urbain. Mettre à disposition de la communauté humanitaire des informations afin de comprendre comment les chocs affectent différentiellement les populations déplacées internes et non déplacées. Améliorer la compréhension des facteurs sous-jacents expliquant la sévérité des besoins entre les différentes zones et groupes de population.

Questions de Recherche

Pour atteindre ces objectifs, l’Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) 2022 cherche à répondre aux questions de recherche suivantes :

(1) Quels sont les besoins des ménages haïtiens dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’eau potable, hygiène et assainissement (EPHA), des abris et biens non alimentaires (ABNA), de l’éducation et de la protection ?

(2) Dans quelle mesure ces besoins sectoriels et intersectoriels varient-ils matière de nature et de sévérité entre les populations déplacées et non déplacées résidant en milieu urbain et rural dans chacun des dix départements d’Haïti ?

(3) Dans quelle mesure des facteurs sous-jacents contribuent-ils à la sévérité des besoins des ménages en Haïti ?

(1), (2) et (3) Dans quelle mesure les populations affectées par les crises ont-elles accès à une assistance adaptée à leurs besoins ?