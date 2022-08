Termes de référence de la recherche: Cartographie multirisque et formation à la cartographie communautaire HTI2204 Haïti - Aout 2022, Version 1

2. Justification

2.1 Contexte et informations générales

Haïti, par sa situation géographique et géodynamique, est exposé a des phénomènes naturels nombreux : évènements de nature géologique (séismes, mouvements de terrain), hydrologique (tsunamis, submersion marine, inondations par débordement de cours d’eau), et météorologique (cyclones, sécheresse). De ce fait, le pays est classé comme le plus vulnérable dans la région caribéenne et est le 14ème sur le plan mondial selon l’Indice de gestion des risques (INFORM). L'indice de risque climatique à long terme (CRI) : classe Haïti comme le 3eme pays le plus touchés de 2000 à 2019 (moyennes annuelles). Cet indice est calculé en fonction de l’exposition d’un pays ou territoire à des risques naturels, la prédisposition de ce pays ou territoire à subir des conséquences lourdes, la capacité du pays ou territoire à faire face à ces risques, et les stratégies d’adaptation en place pour réagir et se relever, compte tenu des différents facteurs sociaux, économiques, politiques et environnementaux.

Dans ce contexte, la prévention des catastrophes naturelles en s’appuyant sur des plans d’occupation des sols et des cartes multirisques, peuvent guider la gestion de l’espace et renforcer les capacités des acteurs locaux pour l’intégration systématique des risques dans l'aménagement du territoire et le développement. Aussi, dans le cadre de son projet de « cartographie multirisque et la formation à la cartographie communautaire », qui vise à améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la prévention des catastrophes naturelles, l’Union Européenne, via l’OIM a octroyé un financement à REACH pour la réalisation de cartes multirisques visant une meilleure orientation de la planification territoriale et une augmentation de la résilience de la population. IMPACT vise à former au moins 5 chargés/responsables SIG travaillant au sein de 7 organisations partenaires de l’OIM sur l’utilisation de données géospatiales, tout en leur montrant comment accéder aux données sur les risques naturels en Haïti. Cette formation contribuera à améliorer les capacités de ces praticiens à suivre et évaluer les risques naturels dans le contexte haïtien, ce qui aura un impact direct sur les capacités des partenaires de l’OIM à développer des plans de réponse avec les communautés locales.