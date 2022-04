Termes de Référence de la Recherche : Évaluation territoriale (Area based assessment - ABA) des communes de Roseaux, de Beaumont et de Pestel en Grand’Anse, HTI2001, Haïti - Mars 2022, Version : 01

2. Justification

2.1. Contexte et informations générales Pays classé au 169eme rang sur l’indice de développement humain (IDH), Haïti est caractérisé par des vulnérabilités structurelles en matière de développement que la dégradation du contexte climatique, socio-économique, politique et sécuritaire ont contribué à exacerber au cours des deux dernières décennies. En résulte une augmentation des besoins humanitaire. Sur les 11 million d’habitants, 4,4 millions de personnes étaient dans le besoin d’une assistance humanitaire en 20215 . Haïti est soumis à plusieurs aléas naturels, principalement sur la péninsule du Grand Sud. Le département de la Grand’Anse a notamment été touché par plusieurs catastrophes naturelles relativement récentes : il a été le plus impacté par l’ouragan Matthew en octobre 2016, et un des plus touchés par le tremblement de terre du 14 août 2021. L’intensité des secousses y étaient classifiées fortes (VI) à l’Ouest du département et sévères (VIII) à l’Est (commune de Pestel principalement)6 . Les communes de Roseaux, Beaumont, et Pestel situées à l’Est du département font donc parties des plus sinistrées, avec des proportions de maisons endommagées et détruites parmi les plus importantes du département (allant jusqu’à 3% des maisons évaluées). Dans le département de Grand‘Anse, 25 982 maisons ont été soit faiblement ou fortement endommagées et 8 648 détruites, affectant 173 000 personnes. Ainsi, La Grand’Anse est le 2ème département après celui de l’Ouest (et avec les Nippes) à avoir la plus grande proportion de personnes dans le besoin (PiN). Parmi ces communes affectées, Beaumont, Pestel et Roseaux (comptant respectivement 31 580, 39 428 et 35 726 habitants) ont été identifiée comme 3 des 14 communes ayant le plus de bâtiments endommagés/détruits. Également, les infrastructures sanitaires et de distribution d’eau potable ont aussi été fortement endommagées voire détruites . Moins de cinq ans après le passage de l’ouragan Matthew, de catégorie 4, dans la région, le séisme d’août 2021 a engendré de nouveaux dommages ou détruit des infrastructures dont certaines n’étaient même pas réhabilitées.

Plusieurs secteurs ont subi d’importantes pertes. En effet, des hôpitaux et des centres de santé, des établissements scolaires, tant publics que privés, des ponts, des installations et d’autres infrastructures critiques ont été affectés par le tremblement de terre. Ainsi on dénombrait dans le département de Grand’Anse 291 structures endommagées ou détruites en septembre 2021. Les évaluations conduites par le Centre d’opérations d’urgence national après le tremblement ont montré que le nombre de maisons détruites dans les milieux ruraux était en moyenne 5 à 7 fois plus élevé que dans les centres urbains9 . En résulte pour ces populations, des difficultés d’accès aux centres urbains et à ses services de base. L’endommagement du réseau routier, ou l'absence de routes, pose des contraintes d’accès tant aux services de base, qu’à l'aide humanitaire. De plus, les conséquences des catastrophes naturelles continuent de dégrader la sécurité alimentaire des populations, en particulier des communautés rurales dont les moyens d’existence dépendent principalement de l’agriculture12. Dans le même temps, les populations urbaines se voient affectées par une pression accrue sur les services de base fonctionnels, et restent vulnérables aux stress causés par la détérioration macroéconomique (augmentation de l'inflation, dévaluation de la monnaie locale), en particulier pour les ménages urbains travaillant dans le secteur informel. Du 7 au 11 mars 2022, l’équipe REACH Haïti a réalisé une mission exploratoire à Roseaux, Beaumont et Pestel13 dans le but de compléter les informations déjà disponibles et centralisées dans une revue des données secondaires (SDR) et de faire un premier état des lieux général des besoins et des défis relèvement. Les besoins sont importants dans ces trois communes selon les IC : l’accès à l’eau, la santé et l’éducation étaient les besoins étant les plus cités au cours des entretiens. Le manque d’infrastructures est le premier facteur constaté affectant la fonctionnalité des services publics. La commune de Beaumont notamment, ne disposait ni de Mairie ni de Tribunal, qui ont été détruits lors du séisme du 14 août 2021. Le commissariat détruit lors de l’ouragan Matthew en 2016, n’a lui, pas été reconstruit. Pestel est la commune la plus peuplée du département14 ne dispose selon les IC, qu’un seul centre de santé fonctionnel. Cette fragilité socio-économique, politique, climatique et sécuritaire ayant généré une mutation topographique et organisationnelle des trois communes, il est aujourd’hui difficile de connaitre les conditions de vie des populations dans les sections urbaines et rurales des communes concernées, ainsi que les vulnérabilité d’accès aux infrastructures et services de bases ces populations. Par ailleurs, bien que le nombre d’acteurs augmente progressivement pour répondre aux besoins multisectoriels, l’insuffisance d’informations contribue à accentuer des défis de mise en œuvre d’une réponse de relèvement efficace et inclusive. Le défi étant d’assurer la gestion des services de base aux capacités limitées par des facteurs structurels, et de faire preuve de résilience face aux chocs réguliers liés aux catastrophes climatiques.

La présente évaluation territoriale vise donc à compléter ces évaluations déjà effectuées par l’analyse des facteurs structurels limitant le développement territorial et ainsi faciliter les actions de développement et une réponse humanitaire pertinente et coordonnée. Elle et doit ainsi soutenir l’identification des priorités en matières de réhabilitation ou de renforcement des infrastructures existantes dans les localités couvertes, accompagnée de connaissances précises sur les dynamiques territoriales liées au fonctionnement et aux conditions d’accès des services permettraient de renseigner l’état des vulnérabilités des populations, et d’orienter au mieux l’action publique et celle de l’ensemble des acteurs. De plus, cette évaluation ayant reçu le soutien de l’agence française de développement (AFD) ainsi que de la Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) vise à informer la stratégie de mise en œuvre d’une stratégie de relèvement des acteurs de l’aide humanitaire, autorités locale sur place et acteurs publics de la réponse d’urgence afin de développer des projets ciblés répondant aux besoins prioritaires des communautés, au niveau des différentes communes et sections urbaines et rurales de chacune de ces trois communes. Finalement, cette évaluation a également pour objectif de renseigner les pouvoirs publics et les acteurs non-gouvernementaux devant relever le défi d’assurer la gestion des services de base aux capacités limitées par des facteurs structurels, et de faire preuve de résilience face aux chocs réguliers liés aux catastrophes naturelles. Cette évaluation s’inscrit donc dans la stratégie pays de reconstruction et de relèvement en contexte post-catastrophe.