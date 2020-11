Termes de Référence de la Recherche : Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM), HTI2002, Haïti - Novembre 2020, Version : 01

2. Justification

2.1. Justification

Haïti, qui fait partie des pays les plus vulnérables du monde et qui est le plus pauvre du continent américain, est confronté à une crise multidimensionnelle profonde. Depuis 2018, la situation sociale, politique et économique s'est considérablement dégradée avec une hausse des prix des matières premières, une fluctuation de la monnaie haïtienne par rapport au dollar américain, des troubles socio-politiques et une détérioration des conditions de sécurité, qui ont notamment conduit à une insécurité alimentaire croissante. Ajoutée à une forte exposition aux risques naturels (en particulier aux ouragans), à l'épidémie de Covid-19 et à une forte dépendance à l'aide internationale, le pays fait face à une situation complexe qui nécessite une coordination efficace et efficiente de l'aide humanitaire et de l'aide au développement.

Les transferts monétaires (TM) sont plus que jamais au cœur de la réponse aux crises, tant sur le plan humanitaire que sur celui de la protection sociale, et Haïti ne fait pas l’exception. Cette modalité permet d’offrir aux bénéficiaires un choix et une flexibilité favorable à l’autonomisation de leur développement, mais aussi de renforcer les marchés locaux et le secteur privé. Il n’existe toutefois des donnés sur le prix et la disponibilité de produits de base pour la population haïtienne pour appuyer la planification des activités de TM en Haïti dans le cadre des réponses d’urgence. Les partenaires mettant en œuvre des activités de TM sont donc confrontés à un manque d’accès aux données essentielles à la compréhension des dynamiques des prix et des marchés et à la prise de décisions opérationnelles et stratégiques.

Pour cette raison, REACH et le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) proposent la mise en place d’un système collaboratif de suivi de prix des produits clés pour les acteurs humanitaires mettant en œuvre des activités de TM. Les informations issues de ce système permettront une identification régulière de tendances dans l’évolution des prix et des disponibilités dans les marchés Haïtiens, ainsi qu’une amélioration de la compréhension du fonctionnement des marchés. Par conséquent, les acteurs humanitaires auront accès à un support d’informations facilitant la prise de décision lors de la planification de ces interventions de TM.