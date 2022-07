Système d’alerte précoce pour les Déplacements - Zone métropolitaine de Port-au-Prince (9 - 15 juillet 2022)

Des affrontements importants entre gangs rivaux (« G9 » et « Gpep ») se sont déroulés depuis vendredi 8 juillet, surtout dans les quartiers de Brouklin, Boston, Belecou, Projet Drouillard et Bois Neuf à Cité Soleil. Ces violences ont causé une détérioration de la situation sécuritaire, avec 38 quartiers affectés par des violences généralisées et 22 par des violences ciblées. En total, 2 448 nouveaux déplacements et 2 826 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes ont été rapportés pendant la période d’évaluation dans les 221 quartiers évalués. Les principaux quartiers d’origine étaient Vaudreuil – Truttier (500 déplacements individuels), Ti Ayiti (422), Projet Drouillard (326), Boston (286) et Cite Lumière (220), alors que le nombre de personnes déplacées hors et dans Brouklin reste inconnu. Au 18 juillet, la plupart des sites spontanés hors des quartiers affectés par les affrontements avait été libérés, à la suite du retour des personnes déplacées ou leur mouvement dans des communautés hôtes. Durant la période d’évaluation de 2 - 8 juillet, la DTM estimait 108 nouveaux déplacements et 213 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes dans 195 quartiers évalués.