Système d’alerte précoce pour les déplacements - Zone métropolitaine de Port-au-Prince (8 - 14 octobre 2022)

Une recrudescence des affrontements entre gangs rivaux, ainsi que l'éruption de manifestations parfois violentes, des pillages, pénuries de biens essentiels et le blocage d'axes routiers et ports dans la Zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP) au cours des derniers mois ont accrû l'insécurité déjà présente et ont aggravé une situation économique déjà précaire. Cela a contribué à des déplacements urbains à grande échelle. Ce rapport présente les résultats de l'évaluation hebdomadaire des déplacements et de la situation humanitaire effectuée par le système d'alerte précoce du ZMPP.

308 nouveaux déplacements (+22% par rapport à la période d'évaluation précédente) et 461 nouvelles arrivées (+148% par rapport à la période d'évaluation précédente) de personnes déplacées internes ont été rapportés pendant la période d’évaluation dans les 308 quartiers évalués. La plupart de ces déplacements ont eu lieu dans les communes de Pétion-Ville (41%), Croix-des-Bouquets (39%) et Cité Soleil (8%). Durant la période d’évaluation du 1er au 7 octobre, la DTM avait observé 253 nouveaux déplacements et 186 nouvelles arrivées de personnes déplacées dans 292 quartiers évalués. La situation sécuritaire reste toujours tendue, avec 170 quartiers affectés par l'insécurité (+8% par rapport à la période d'évaluation précédente) et 64 par des violences généralisées (+31%). 14 quartiers (+17% par rapport à la période d'évaluation précédente) ont signalé des occurrences d'épidémie dans le contexte de la résurgence de l'épidémie de choléra en Haïti, qui au 14 octobre 2022 avait conduit au décès de 22 personnes. Neuf quartiers étaient situés à Cité Soleil, les autres étant situés à Carrefour (2) Port-au-Prince (1), Delmas (1) et Tabarre (1).