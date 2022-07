Système d’alerte précoce pour les Déplacements - Zone métropolitaine de Port-au-Prince (25 juin - 1 juillet 2022)

Contexte

447 nouveaux déplacements et 284 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes ont été rapportés pendant la période d’évaluation dans les 187 quartiers évalués. La situation sécuritaire reste toujors tendue, avec dix-huit quartiers affectés par des violences généralisées et sept par des violences ciblées. La plupart des déplacements ont eu lieu dans les quartiers de Tapage et Village Theodate de la commune de Tabarre. Durant la période d’évaluation de 18 - 24 juin, la DTM estimait 699 nouveaux déplacements et 155 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes dans 205 quartiers évalués.

Methodologie

Les chiffres font référence aux flux de population rapportés pendant la période d'évaluation.

Les informations contenues dans ce rapport ont été recueillies à travers des entretiens téléphoniques effectués par les énumérateurs DTM avec le réseau des volontaires de la Protection Civile et d’autres informateurs clés au niveau de quartier, tels que les autorités locales, la Croix Rouge Haïtienne, les représentants des communautés déplacées ou hôtes, les organisations religieuses et de la société civile, les organisations non-gouvernementales et les professionnels des services de base présents dans les zones affectées. Les énumérateurs DTM sont formés pour trianguler, lorsque possible, les informations fournies par plusieurs informateurs clés indépendants et les comparer avec les principales sources d’information secondaires. Toutefois, les données contenues dans ce rapport restent des estimations basées sur la connaissance communautaire des informateurs clés, et sont donc soumises à possibles biais et erreurs.

Le système d’alerte précoce met l'emphase sur la surveillance des nouveaux mouvements forcés de population, au lieu de la population déplacée totale ('stock') ou historique. Les chiffres peuvent inclure des déplacements de brève durée, des personnes qui sont déjà retournées dans leur communauté au moment de la publication et des déplacements secondaires. Ce système est donc complémentaire aux enregistrements et aux évaluations de référence (‘baseline’). Les chiffres sur les déplacements inclus dans ce rapport couvrent les évaluations réalisées entre samedi 25 juin et vendredi 1 juillet 2022. Les évaluations sont réalisées avec une fréquence hebdomadaire et une période de référence de sept jours.

La DTM recueille les informations sur les nouveaux déplacements au sein des quartiers évalués (‘dans’), vers les quartiers évalués (‘vers’), et à partir des quartiers évalués (‘de’). Le nombre total des nouveaux déplacements correspond à la somme des déplacements ‘dans’ et ‘de’ chaque quartier, alors que la somme des déplacements ‘dans’ et ‘vers’ chaque quartier correspond au nombre de nouveaux arrivants déplacés, ou de nouvelles personnes déplacées qui ont pu être localisées.

Des différences entres ces deux nombres peuvent être causées par les flux d’entrée ou de départ de la zone métropolitaine, déplacements de ou vers quartiers non-évalués, ou erreurs d’estimation.