Système d’alerte précoce pour les déplacements - Zone métropolitaine de Port-au-Prince (17 - 23 septembre 2022)

Contexte

Une recrudesence des affrontements entre gangs rivaux dans la Zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP) au cours des derniers mois a aggravé une situation économique déjà précaire. Cela a contribué à des déplacements urbains à grande échelle. Les tendances existantes ont été accentuées ces dernières semaines en raison de l'agitation généralisée. Ce rapport présente les résultats de l'évaluation hebdomadaire des déplacements et de la situation humanitaire effectuée par le système d'alerte précoce du ZMPP.

445 nouveaux déplacements (+32% par rapport à la période d'évaluation précédente) et 501 nouvelles arrivées (+123% par rapport à la période d'évaluation précédente) de personnes déplacées internes ont été rapportés pendant la période d’évaluation dans les 326 quartiers évalués. La plupart de ces déplacements ont eu lieu dans les communes de Carrefour (36%), Cité Soleil (30%) et Pétion-Ville (25%). En matière de sécurité, la situation reste toujours tendue, avec 199 quartiers affectés par l'insécurité, 64 par des violences généralisées et 12 par des violences ciblées. Les barricades et les protestations dans toute la ZMPP (reflétée par le nombre élevé de quartiers signalant une insécurité) ont entraîné la paralysie du système de transport de la ville et des pénuries de produits de base. Seize quartiers ont été touchés par des inondations, une situation aggravée par le mauvais état des infrastructures de canalisation dans la ZMPP. Durant la période d’évaluation du 10 au 16 septembre, la DTM avait enregistré 338 nouveaux déplacements et 225 nouvelles arrivées de personnes déplacées dans 323 quartiers évalués.