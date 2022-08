Système d’alerte précoce pour les déplacements - Zone métropolitaine de Port-au-Prince (13 - 19 août 2022)

283 nouveaux déplacements et 723 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes ont été rapportés pendant la période d’évaluation dans les 341 quartiers évalués. La plupart de ces déplacements ont eu lieu dans les communes de Cité Soleil (quartiers de Projet Drouillard et Ti Ayiti) et Croix-Des-Bouquets (quartiers de Drouillard - Dasney, Savane Blonde, et Lepine - Devareux). En matière de sécurité, la situation reste toujors tendue, avec 32 quartiers affectés par des violences généralisées et 13 par des violences ciblées. 27 quartiers ont été touchés par des innondations, une situation aggravée par le mauvais état des infrastructures de canalisation dans la ZMPP. Durant la période d’évaluation du 6 au 12 août, la DTM estimait 2 076 nouveaux déplacements et 2 249 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes dans les 223 quartiers évalués.