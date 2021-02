Synthèse comparative des trois cycles de collecte de données du suivi des prix des produits et services d’eau, hygiène et assainissement (EHA) en Haïti – Octobre 2020 - janvier 2021

Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et des partenaires du secteur EHA, REACH a mis en oeuvre un système de collecte regulière de données sur les prix et la disponibilité des produits et services du secteur EHA dans le but d’informer la réponse humanitaire. Dans ce cadre, 3 cycles d’évaluation ont été menées en octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, sous forme d’entretiens en face-à-face effectués par les partenaires du secteur dans leurs zones d’intervention auprès d’informateurs clés (IC), incluant marchands et fournisseurs de services. Les produits et services suivis incluaient notamment l’eau en bidon et en sachet, le chlore, le savon, les produits de traitement de l’eau et la livraison de camions d’eau.

EVOLUTION DES PRIX MEDIANS OCT 2020 - JAN 2021 (EN HTG)

Les résultats des trois cycles de collecte de données ont montré que les prix médians des produits et services d’eau, hygiène et assainissement considérés étaient relativement stables sur la durée de l’étude, au niveau global et au sein d’un même type de milieu (urbain, péri-urbain et rural), malgré une augmentation importante du prix médian du savon (+ 60% d’octobre 2020 à janvier 2021). Des variations ont également été enregistrées pour les prix de l’eau en bidon, mais pourraient être dues à des limites de comparabilité des contenants utilisés pour la relève des prix de l’eau. Les produits et services considérés ayant évolué au cours des cycles en raison d’une prise en compte des besoins des partenaires du secteur EHA et des leçons apprises, seule l’évolution des prix médians de l’eau en bidon, du savon et des livraisons de camions d’eau est présentée ci-dessous.