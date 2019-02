Stratégie de Protection d’Haiti [FR/HT]

CONTEXTE EN HAITI

Malgré les efforts déployés, les défis en protection restent très présents et surpassent la capacité de réponse de l’État. En effet, plus de 1,44 millions d’Haïtiens sont exposés à la violence, aux abus et à l'exclusion. Face à ce constat, l’Équipe Humanitaire du Pays (EHP) a réactivé le Groupe de Coordination pour la Protection (GCP) afin d’élaborer une stratégie commune entre les acteurs humanitaires, de développement et de renforcement de la paix.

La dégradation de l’environnement en protection est causée par l'interaction d'un éventail de facteurs de risque individuels, interpersonnels, communautaires et institutionnels. Ainsi, la détérioration de l’environnement en protection accroit les abus, la violence, l’exploitation et l’exclusion. Les femmes, les hommes et les enfants expérimentent tous la violence différemment. Comprendre et répondre aux contextes dans lesquels de tels problèmes de protection surviennent permet des réponses de prévention et de prise en charge des victimes et des survivants plus efficaces.

Besoins & Cibles

85% des ENFANTS de 1-14 ans affectés soit 980,786; 36,000 ciblés dont 1,000 en conflits avec la loi.

15 % des FEMMES de 15-49 ans affectées soit 405,023 dont 245,000 ciblées.

244,364 MIGRANTS Haïtiens 161,280 sans papier ciblés et 24,436 affectés ciblés.

30,000 DÉPLACÉS affectés dont 12,000 chefs de famille seul ciblés.

55,000 LGBTI et un million vivant avec un HANDICAP affectés dont 10,000 ciblés.

75% en détention arbitraire soit 8,866 DÉTENUS donc 600 chefs de familles et femmes enceintes ciblés.

BUDGET :

99.4 Millions / 4 ans